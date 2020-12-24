Лідери ЄС побажали європейцям у 2021 році позбавитися COVID-19

Глави держав Євросоюзу впевнені, що поява вакцин дає надію у подоланні коронавірусу, та побажали європейцям у новому році назавжди позбавитися цієї інфекції.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у відео зверненні, яке у Твіттері оприлюднив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«ЄС-27 мобілізує Команду Європи - потужністю у 450 мільйонів, - щоб тримати COVID-19 під контролем та піклуватися одне про одного. Разом, за допомогою вакцин, ми створимо основу для безпечного, стабільного та заможного 2021 року», - зазначається у коментарі до відео.

У відеозверненні Шарль Мішель заявив: «Ми зберемо разом команду у 450 мільйонів громадян, щоб тримати вірус під контролем. Треба діяти відповідально, дотримуватися соціального дистанціювання та гігієни, піклуючись про інших та про себе».

EU27 mobilise Team Europe — 450 million strong — to keep #COVID19 under control and take care of each other.



Together, along with vaccines, we will lay the ground for a safe, confident & prosperous 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣. pic.twitter.com/HPXMePbvjd — Charles Michel (@eucopresident) December 23, 2020

Своєю чергою канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала: «Найкращий захист від пандемії - у наших руках. Обмежте контакти, носіть маски, дотримуйтесь дистанції і демонструйте свої переконання іншим. Наші передові дослідження невдовзі дадуть перші вакцини. Разом ми будемо сильнішими за цей вірус».

Президент Франції Емануель Макрон наголосив: «Ми маємо продовжувати діяти рішуче та згуртовано, щоб разом протистояти вірусу, доки вакцина допоможе нам визволитися від епідемії. Ми маємо просувати наші плани та розробляти вакцини, які, сподіваюся, допоможуть нам назавжди покінчити з COVID-19. Ми маємо залишатися єдиними».

Із подібними словами до співгромадян звернувся кожен із лідерів 27 країн ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня за ініціативи Німеччини відбулася термінова телеконференція за участю глав держав та урядів ЄС для обговорення ситуації, що склалася через поширення коронавірусу у Великій Британії.

За останніми даними, від початку масової вакцинації проти COVID-19 у світі щеплення отримали понад 2,7 млн людей у шести країнах: США, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі, а також Китаї та Росії.