Зеленський підписав закон про забезпечення доступу до якісних COVID-вакцин

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №1075-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

«Документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються строки затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей закон сприятиме зменшенню навантаження на вітчизняну систему охорони здоров’я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у межах клінічних випробувань.

Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, що позитивно вплине на імідж України.

«Наразі у світі не існує специфічного лікування коронавірусної хвороби, тож швидка розробка та застосування ефективної й безпечної вакцини проти неї є життєво важливим заходом для зменшення поширення інфекції та захисту найвразливіших груп населення», - зазначають в Офісі Президента.

Фото: president.gov.ua