Зеленський підписав закон про забезпечення доступу до якісних COVID-вакцин
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.
«Документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються строки затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей закон сприятиме зменшенню навантаження на вітчизняну систему охорони здоров’я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у межах клінічних випробувань.
Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, що позитивно вплине на імідж України.
«Наразі у світі не існує специфічного лікування коронавірусної хвороби, тож швидка розробка та застосування ефективної й безпечної вакцини проти неї є життєво важливим заходом для зменшення поширення інфекції та захисту найвразливіших груп населення», - зазначають в Офісі Президента.
Фото: president.gov.ua