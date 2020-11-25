У Новій Зеландії викинулися на берег 125 дельфінів-гринд

На архіпелазі Чатем, який входить до Нової Зеландії, загинули 125 гринд і шестеро дельфінів, викинувшись на берег.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

При цьому в Департаменті охорони природи Нової Зеландії зазначили, що з них 28 гринд і трьох дельфінів довелося приспати.

Масштабний викид ссавців стався на архіпелазі Чатем, за 800 км від Нової Зеландії. Така віддаленість призвела до тривалої затримки порятунку тварин.

Зазначається, що щороку на узбережжя Нової Зеландії викидаються у середньому 300 гринд і дельфінів, збільшується і кількість смертей ссавців.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада співробітники ВМС та Берегової охорони Шрі-Ланки врятували 120 гринд, які викинулися на берег.

Гринда звичайна — це морський ссавець, належить до родини дельфінових, хоча його поведінка ближча до великих китів. Дорослі особини важать від 1,8 до 3,5 т. Самець досягає в довжину від 3 м до 6 м, максимум 8 м. Самиці менші, з максимальною довжиною 6 м.

Фото: Patrick Gee/THE MERCURY/EPA