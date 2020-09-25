Вчені пояснили, чому сотні дельфінів-гринд викинулися на берег в Австралії

Наймасовіший викид на берег дельфінів-гринд в Австралії стався через проблеми з ехолокацією у ссавців.

Про це заявила професор Емма Бетті з новозеландського університету Мейсі, передає Укрінформ з посиланням на The Guardian.

«У них (дельфінів-гринд – ред.) проблеми з ехолокацією. Через схили на мілині вони не бачать чіткої картини. Вони не можуть виявити близькість берега, поки не стає занадто пізно, тоді як у прибережних видів (тварин – ред.) цієї проблеми не виникає», - сказала Бетті.

За словами австралійського біолога Кріса Карліона, ймовірно, гринди наблизилися до берега у пошуках їжі й не змогли вчасно побачити мілину.

Зазвичай ці кити полюють на рибу на глибині 200 метрів групами від 20 до 30, а інколи й до 1000 ссавців.

Кити-пілоти – це різновид океанічних дельфінів, які виростають до 7 метрів завдовжки і можуть важити до 3 тонн.

Ехолокація - це засіб виявлення розташування, розміру, структури, природи об'єктів шляхом передачі акустичних або радіохвиль та аналізу хвиль, що відбиваються від об'єктів.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті наймасовішого викиду дельфінів-гринд на берег австралійського острова Тасманія загинули вже 380 з майже п'ятисот тварин.