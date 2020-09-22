В Австралії на берег викинулися 270 китів, щонайменше третина загинула

Щонайменше третина із 270 китів, які застрягли на березі австралійського острова Тасманія, задихнулися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Проте є побоювання, що кількість загиблих китів може виявитися ще більшою.

Морські біологи наразі намагаються врятувати інших китів. Поки що незрозуміло, що саме змусило китів викинутися на берег. Хоча такі ситуації час від часу трапляються в цьому регіоні, проте цей випадок став одним з наймасштабнішим - востаннє масову загибель китів на Тасманії фіксували в 2009 році, коли на берег викинулися близько 200 тварин.

Як повідомлялося, у 2017 році понад 400 китів викинулися на берег у Новій Зеландії. З них загинули 70%.

Фото: TASMANIA GOVERNMENT