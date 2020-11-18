У Львові померла народна артистка України Марія Байко
Про це повідомив її син, ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрехівський, у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Відійшла у вічність моя мама, українська співачка Марія Байко», - повідомив Одрехівський.
Марія Байко - українська концертно-камерна співачка (ліричне сопрано). Лауреат Всесвітнього фестивалю молоді і студентів (Москва, 1957). Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка (1976). Народна артистка України (1979). Професор кафедри сольного співу Львівської консерваторії ім. М. Лисенка (1982).
Активно виступала з концертами як солістка, так і у складі терцету сестер Байко в Україні, республіках колишнього СРСР, за кордоном у Європі, США, Канаді тощо.
Як солістка Марія Байко записала три пластинки "Співає Марія Байко", "Пісні Франкового краю", "О, не забудь" (старовинні романси), компакт-диск "Співаночки мої", із сестрами Байко - п’ять пластинок та компакт-диск "Співають сестри Байко".
Відзначена численними державними нагородами та відзнаками: орден "Знак Пошани", медаль "За трудову відзнаку", почесні звання "Заслужений артист України" та "Народний артист України", лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, "Орден княгині Ольги".