У Львові померла народна артистка України Марія Байко

У Львові у віці 89 років померла українська співачка, народна артистка України, професорка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Марія Байко.

Про це повідомив її син, ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрехівський, у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Відійшла у вічність моя мама, українська співачка Марія Байко», - повідомив Одрехівський.

Марія Байко - українська концертно-камерна співачка (ліричне сопрано). Лауреат Всесвітнього фестивалю молоді і студентів (Москва, 1957). Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка (1976). Народна артистка України (1979). Професор кафедри сольного співу Львівської консерваторії ім. М. Лисенка (1982).

Активно виступала з концертами як солістка, так і у складі терцету сестер Байко в Україні, республіках колишнього СРСР, за кордоном у Європі, США, Канаді тощо.

Як солістка Марія Байко записала три пластинки "Співає Марія Байко", "Пісні Франкового краю", "О, не забудь" (старовинні романси), компакт-диск "Співаночки мої", із сестрами Байко - п’ять пластинок та компакт-диск "Співають сестри Байко".

Відзначена численними державними нагородами та відзнаками: орден "Знак Пошани", медаль "За трудову відзнаку", почесні звання "Заслужений артист України" та "Народний артист України", лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, "Орден княгині Ольги".