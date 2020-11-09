У Галицький національний парк передали на реабілітацію трьох бізонів
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.
«Три особини бізона американського успішно переміщені до Галицького національного природного парку в Центр реабілітації диких тварин. Науковці парку провели первинне обстеження тварин та прийняли їх на реабілітацію», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для бізонів розроблені раціони збалансованої відгодівлі.
Як повідомлялося, на території Вигодського лісового господарства Івано-Франківської області з 2012 року знаходились бізони, яких лісове господарство не могло поставити на баланс, а тому й не спроможне було їх годувати та надати належний догляд.
Із 2014 року лісівники звертались до правоохоронців та в екоінспекцію щодо цих тварин. Нещодавно комісія за участю представників Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів вирішила підгодувати та полікувати бізонів-нелегалів перед тим, як передати їх до Галицького НПП.
Фото: Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства