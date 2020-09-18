У заповіднику “Єланецький степ” врятували від вогню стадо бізонів

У заповіднику “Єланецький степ” врятували від вогню стадо бізонів

Фото
Укрінформ
Миколаївські рятувальники під час пожежі на території природного заповідного парку “Єланецький степ” врятували від вогню стадо бізонів, будинок природи та будівлю охорони.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Укрінформ.

«17 вересня о 10:46 надійшло повідомлення про пожежу сухостою на відкритій території та частині природного заповідника “Єланецький степ” в Єланецькому районі. Загалом вогнем було охоплено 49 га сухої трави, чагарників та дерев. Оскільки вітер занадто швидко поширював горіння, до місця вирішено додатково направити рятувальників з кількох районів та міста Миколаєва. Це дало можливість не допустити розповсюдження пожежі на будинок природи, будівлю охорони та загон із 22 бізонами», - йдеться у повідомленні.

Пожежа у заповіднику “Єланецький степ” / Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Загалом до гасіння залучалось 14 одиниць техніки, 45 осіб. Співробітникам ДСНС у гасінні також допомагали співробітники заповідника та місцеве населення.

О 18:30 всі осередки горіння було ліквідовано.

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Це вже друга масштабна пожежа в межах природоохоронної території заповідника, першу - площею 8,5 га пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 11 вересня.

У квітні 2019 року в Єланецькому районі вже порушувалось питання про навмисне випалювання населенням очерету та відкритих територій. Тоді вогонь підійшов впритул до житлового сектору, чимало тварин не змогли врятуватись від стихії.

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