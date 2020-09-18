У заповіднику “Єланецький степ” врятували від вогню стадо бізонів

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Укрінформ.

«17 вересня о 10:46 надійшло повідомлення про пожежу сухостою на відкритій території та частині природного заповідника “Єланецький степ” в Єланецькому районі. Загалом вогнем було охоплено 49 га сухої трави, чагарників та дерев. Оскільки вітер занадто швидко поширював горіння, до місця вирішено додатково направити рятувальників з кількох районів та міста Миколаєва. Це дало можливість не допустити розповсюдження пожежі на будинок природи, будівлю охорони та загон із 22 бізонами», - йдеться у повідомленні.

Пожежа у заповіднику “Єланецький степ” / Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Загалом до гасіння залучалось 14 одиниць техніки, 45 осіб. Співробітникам ДСНС у гасінні також допомагали співробітники заповідника та місцеве населення.

О 18:30 всі осередки горіння було ліквідовано.

Це вже друга масштабна пожежа в межах природоохоронної території заповідника, першу - площею 8,5 га пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 11 вересня.

У квітні 2019 року в Єланецькому районі вже порушувалось питання про навмисне випалювання населенням очерету та відкритих територій. Тоді вогонь підійшов впритул до житлового сектору, чимало тварин не змогли врятуватись від стихії.