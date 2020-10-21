Назвали переможців Молодої і Дитячої «Коронацій слова»

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова» під час онлайн-церемонії 20 жовтня оприлюднив імена переможців Молодої і Дитячої Коронацій 2020 року.

Про це Укрінформу повідомили в оргкомітеті конкурсу.

Як зазначається, переможцями Молодої Коронації-2020 у категорії «Дорослі для підлітків» стали: збірка віршів «Повірити підсніжнику», Людмила Живолуп (с. Чубинське, Бориспільський район, Київська обл.); поема «Тато», Олена Миклащук (с. Вербівці, Шепетівський район, Хмельницька обл.); роман «Бенедьо Птах, козак Куць і неслухняна лісова царівна», Павло Дима (м. Київ); збірка оповідань «Вони змінили світ музики», Ольга Полевіна (м. Кропивницький); казка «Олександр Механік та країна маленьких Фей», Всеволод Паталаха (м. Київ); оповідання «Вовк і воля», Алла Ємченко (м. Харків) і «За все в житті треба платити», Валентина Лисенко (смт. Бородянка, Київська обл.); повість «Борись, Борисе! Щоденник переселенця», Тетяна Стрижевська (м. Київ); п’єса «Володарка Хмар», Оксана Радько (м. Київ); кіносценарій: 1 премія – «Загублена пам’ять», Наталія Дев’ятко (м. Дніпро), 2 премія – «Коли настане день», Наталія Смирнова (м. Кропивницький).

У категорії «Підлітки для підлітків»: оповідання «Кому присвятимо любов?», Дарина Катречко (м. Харків); повість «Стібіо», Валентина Нетребич (Херсон); роман «Крізь час додому», Валерія Савотіна (с. Світильня, Броварський район, Київська обл.).

У категорії «Підлітки для дорослих»: проза «Маріонетки», Злата Гарбарчук (м. Львів).

Спецвідзнаки: від «Дебют-газети» - сучасній за змістом повісті на соціально важливу тему зі життєвостверджуючим посилом «Приречена дружба», Наталія Чайковська (м.Луцьк); «За драматизм відтворення патріотичної тематики» – «Тато», Олена Миклащук (с. Вербівці, Шепетівський район, Хмельницька обл.).

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У списку переможців Дитячої Коронації-2020 у категорії «Дорослі для дітей»: Твори для дошкільнят - збірка віршів «І у полі, і у лузі», Тетяна Скубенко (м. Сміла); збірка оповідань «Пригоди Ольки та Горки», Таміла Тарасенко (м. Запоріжжя); оповідання «Руде ластів’ятко», Галина Олійник (м. Павлоград); казка «Неймовірні історії моїх шкарпеток», Тетяна Писанко (с. Стебне, Звенигородський район, Черкаська обл.); п’єса «Чао, какао!», Юлія Куліш (м. Київ). Твори для молодших школярів - збірка віршів «Загадки», Анатолій Антонець (м. Черкаси); збірка оповідань «Гостинець від Зайчика», Ганна Коназюк (м. Київ); оповідання «Горе Святогореве», Ганна Коназюк (м. Київ); казка «Новий рецепт кондитера Петера», Наталія Проців (м. Київ); п’єса «Таємничий жонглер», Леся Мовчун (м. Київ); повість «Шипіт нижнього світу», Ольга Тимченко (м. Київ); анімація «Непослухи і чарівний амулет», Наталія Смирнова (м. Кропивницький); анімаційний серіал «Казки самшитової алеї», Наталія Мазур (м. Дунаївці).

У категорії «Діти для дітей»: оповідання «Фантастична історія», Анастасія Стародубцева (м. Київ); збірка віршів «В очікуванні Різдва», Максим Смовський (м. Остер).

Також зазначається, що у номінації «Приз глядацьких симпатій» у межах Молодої і Дитячої Коронацій відзначено таких авторів, які пишуть для дітей та юнацтва і твори яких високо оцінило журі: Анна Багряна, Олександр Зубченко, Ольга Деркачова, Світлана Талан, Любов Відута, Сергій Пантюк, Юлія Єфанова, Ольга Халепа, Наталя Гук і Віоліна Ситнік.

Онлайн-церемонія відбулася за організаційної підтримки Київського університету ім. Бориса Грінченка, у партнерстві із Київським палацом дітей та юнацтва, під патронатом Міністерства освіти та науки, за підтримки Департаменту культури та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, «Коронація слова» на онлайн-церемонії 20 вересня 2020 року назвала переможців міжнародного літературного конкурсу у номінації «Кіносценарії». 1 липня було оголошено переможців у номінації «Романи».

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова», історія успіху якого нараховує 20 років, є найпрестижнішим українським проєктом, який у царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен. Серед найбільш популярних, плідних та тиражованих письменників – Андрій Кокотюха, Олександр Гаврош, Вікторія Гранецька, Богдан Коломійчук, Лариса Денисенко, Марія Матіос, Володимир Лис, Міла Іванцова, Ірен Роздобудько, Василь Шкляр, Макс Кідрук, Галина Вдовиченко, Анастасія Нікуліна.

Фото: ASPI