Для дітей створили мобільний додаток про українську міфологію

В Україні вийшов мобільний додаток з доповненою реальністю «Чарівний світ.UA», який популяризує українську міфологію.

Проєкт представили його розробники на пресконференції в Укрінформі.

«В розробці 20 міфічних персонажів, які були візуалізовані, створено їх ілюстрації, 3D-моделі й анімації, мобільний додаток з доповненою реальністю. Все це створено трохи менше ніж за чотири місяці. По кожному персонажу ми консультувалися з науковцями-етнографами, вивчаючи історію персонажа, шукали варіанти, як його найкраще візуалізувати і як подати його історію, щоб він був достатньо зрозумілий, цікавий і приємний для широкої аудиторії як в Україні, так і з подальшими планами вивести проєкт на міжнародний ринок», - розповів автор і керівник проєкту, український письменник, діджитал-продюсер, дестинейшн-менеджер Нік Лисицький.

За його словами, проєкт розроблено для дітей і підлітків і виконано за методологією едьютейнменту, тобто граючись – навчаєшся.

На думку відповідального за комунікаційну політику проєкту Александера Кроліковскі, в Україні існує проблема національної ідентичності, яка також стосується міфологічної та історичної пам’яті, головним інструментом відновлення якої стали новітні цифрові технології за допомогою розважальних засобів.

«Перед нами стояло важке завдання ввести методологічний дискурс, який більшою частиною існує на сторінках наукових книжок, у популярну культуру, і для цього ми використовували найпоширеніші канали зв’язку: Фейсбук, Ютюб та Інстаграм. Для кожного каналу було розроблено свою комунікаційну політику. Якщо у Фейсбуці ми більше писали про наукову інформацію, точні дані, філософські роздуми навколо проєкту, то в Інстаграмі використали більш іронічну, жартівливу форму, писали певні психологічні роздуми кожного персонажа в тому стилі, в якому ведуться найпопулярніші українські інстаграм-блоги. Для Ютюба ми створили серію інтерв’ю, відеоконтент, який абсолютно інший і корелює з його естетикою», - розповів Кроліковскі.

Відповідальна за комунікаційну політику проєкту Александра Кроліковскі наголосила, що його метою є збереження й популяризація української міфології, зробивши її частиною повсякденного життя насамперед для дітей.

"Метою проєкту є відновлення сенсів та збереження міфології України, перенесення її в сучасний контекст, діджиталізація цих героїв, аби вони не лишалися на сторінках книжок у бібліотеках, а ставали частиною повсякденного життя та гри сучасних українських дітей. Українське супільство відчуває необхідність відновлення зв'язку зі своїм культурним кодом, і в процесі роботи над додатком це було ще раз підтверджено», - зазначила співавторка проєкту.

«Чарівний Світ.UA» - довготривала культурна ініціатива, спрямована на збереження та популяризацію української міфології. Вперше в історії України в межах проєкту здійснюється комплексна візуалізація та діджиталізація пантеону героїв української міфології.

Під час першого етапу проєкту за підтримки Українського культурного фонду випущено освітньо-ігровий мобільний додаток з доповненою реальністю для дітей та їхніх батьків.

Автори ілюстрацій - багаторазові призери фестивалів Kyiv International Advertising Festival, ADC UA Awards, Effie та престижного міжнародного конкурсу в сфері дизайну AD Black sea. Автор текстів - відома дитяча письменниця та поетеса, член Національної спілки письменників Світлана Дідух-Романенко. Озвучили міфологічних персонажів відомі актори: заслужені артисти України Михайло Войчук і Борис Георгієвський, народний артист України Петро Мага та інші.

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