У стилі Ван Гога та Фріди Кало: Google випустив нові фільтри для селфі
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Укрінформ
У додатку про мистецтво Google Arts&Culture з’явилися фільтри для селфі, присвячені відомим творами образотворчого мистецтва – Ван Гога та Фріди Кало.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний блог Google.
У додатку наразі доступні 5 фільтрів: у стилі картини «Дівчина з перлинною сережкою», автопортрета Ван Гога та Фріди Кало, а також самурайський шолом та стародавнє єгипетське намисто.
Як відомо, Art Filter використовує обробку зображень, базовану на машинному навчанні – завдяки цьому фільтри гнучко реагують на повороти голови й міміку авторів селфі.
Цей додаток безкоштовний та доступний для Android та iOS.
Фото: ukraine.googleblog.com