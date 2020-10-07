У стилі Ван Гога та Фріди Кало: Google випустив нові фільтри для селфі

У додатку про мистецтво Google Arts&Culture з’явилися фільтри для селфі, присвячені відомим творами образотворчого мистецтва – Ван Гога та Фріди Кало.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний блог Google.

У додатку наразі доступні 5 фільтрів: у стилі картини «Дівчина з перлинною сережкою», автопортрета Ван Гога та Фріди Кало, а також самурайський шолом та стародавнє єгипетське намисто.

Як відомо, Art Filter використовує обробку зображень, базовану на машинному навчанні – завдяки цьому фільтри гнучко реагують на повороти голови й міміку авторів селфі.

Цей додаток безкоштовний та доступний для Android та iOS.

Фото: ukraine.googleblog.com