Orange і Google випустили смартфон за $30 для Африки

Французька телекомунікаційна компанія Orange і Google випустили смартфон, буде доступним для широкого кола користувачів на африканському ринку.

Про це повідомляє Orange, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як заявляє виробник, смартфон Sanza Toch з операційною системою Android (Go), підтримує стандарт мобільного зв'язку 4G та має коштувати близько 30 доларів.

Апарат має екран діагоналлю 4 дюйми, 8 Гб пам’яті та ємність акумулятора у 1750 мА.

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Французький оператор заявив, що випуск Sanza Toch має за мету сприяти демократизації доступу людей в Африці до мобільного інтернету, особливо серед молоді.