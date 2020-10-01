Google представила нову лінійку смартфонів на Android 11

Компанія Google під час заходу Launch Night In представила нову лінійку смартфонів – Pixel 5 та Pixel 4A 5G, які стали першими з попередньо встановленою операційною системою Android 11.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на блог компанії.

Основні відмінності цих двох смартфонів – у габаритах, розмірах екрана і ємності батарей.

Зокрема, Pixel 5 отримав 6.0" OLED-дисплей, Pixel 4A 5G – 6.2" OLED-дисплей. Перший гаджет має бездротову зарядку і здатність заряджати інші пристрої, ємність акумулятора 4080 мАг. Натомість Pixel 4a 5G має батарею з меншою ємністю (3885 мАг) і не підтримує бездротову і зворотний бездротову зарядку. Водночас творці обіцяють, що новинки можуть працювати до 48 годин без підзаряджання завдяки Extreme Battery Saver3.

Обидва смартфони мають основну камеру 12,2 Мп (з системою фазового фокусування і стабілізацією) і додаткову ширококутну — 16 Мп. Основна камера підтримує запис відео 4К з частотою 60 к/с, фронтальна — Full HD з частотою 30 к/с.

Також гаджети мають 128 ГБ флеш-памʼяті кожен, однак у Pixel 5 оперативної памʼяті 8 Гб, а у Pixel 4A — 6 Гб.

Смартфони будуть доступними у США, Канаді, Великій Британії, Ірландії, Франції, Німеччині, Японії, Австралії та Тайвані. Старти продажів Pixel 4a (5G) - з 15 жовтня, Pixel 5 - 29 жовтня.

Вартість Pixel 5 стартує від $699, Pixel 4a (5G) – з $499.