Google Maps показуватиме локальну статистику щодо COVID-19

Google Maps показуватиме локальну статистику щодо COVID-19

Укрінформ
Google Maps, за допомогою спеціального інструменту, показуватиме статистику захворюваності на коронавірусну хворобу в різних країнах та місцевостях світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Починаючи з цього тижня, програма Maps відображатиме показники кількості нових випадків захворювання на Covid-19 на 100 000 людей протягом семи днів. Користувачі зможуть у вибраній місцевості побачити, чи збільшується чи зменшується кількість випадків захворювання.

Інформація буде доступна для всіх 220 країн, в яких працює Google Maps.

У компанії Google зазначили, що інструмент показуватиме "критичну інформацію про випадки захворювання на COVID-19 у даній місцевості, щоб ви могли приймати обгрунтовані рішення про те, куди йти та що робити".

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Google братиме дані з трьох джерел: Університету Джона Гопкінса, New York Times та Вікіпедії. Вони отримують свої дані від Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших громадських чи державних організацій галузі охорони здоров’я.

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Незабаром ця функція стане доступною у версіях Google Maps для iOS та Android.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 вересня зафіксовано понад 32 мільйони випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн людей.

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