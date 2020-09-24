Google Maps показуватиме локальну статистику щодо COVID-19

Google Maps, за допомогою спеціального інструменту, показуватиме статистику захворюваності на коронавірусну хворобу в різних країнах та місцевостях світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Починаючи з цього тижня, програма Maps відображатиме показники кількості нових випадків захворювання на Covid-19 на 100 000 людей протягом семи днів. Користувачі зможуть у вибраній місцевості побачити, чи збільшується чи зменшується кількість випадків захворювання.

Інформація буде доступна для всіх 220 країн, в яких працює Google Maps.

У компанії Google зазначили, що інструмент показуватиме "критичну інформацію про випадки захворювання на COVID-19 у даній місцевості, щоб ви могли приймати обгрунтовані рішення про те, куди йти та що робити".

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Google братиме дані з трьох джерел: Університету Джона Гопкінса, New York Times та Вікіпедії. Вони отримують свої дані від Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших громадських чи державних організацій галузі охорони здоров’я.

Незабаром ця функція стане доступною у версіях Google Maps для iOS та Android.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 вересня зафіксовано понад 32 мільйони випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн людей.