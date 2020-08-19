Google Maps додає дані для пішоходів та оновлює мапи рельєфу

Компанія Google оголосила, що планує оновити в додатку Google Maps мапи та додати опції, які допоможуть легше переходити вулиці.

Передає Укрінформ з посиланням на VentureBeat.

Як зазначається, додаток Google Maps уже вказує ширину дороги, щоб користувачі могли розрізняти алеї та магістралі. Незабаром додаток відображатиме точний масштаб доріг, а також наявність тротуарів, що може стати у пригоді людям з інвалідністю.

Компанія додає візуальні вдосконалення для Google Maps за допомогою "алгоритмічної техніки кольорових карт", щоб полегшити розмежування форм рельєфу, як-от пляжів, пустель та ущелин.

Google заявила, що використовувала штучний інтелект та зображення із супутників для визначення різних видів рельєфу: посушливий, гірський, лісовий чи льодовий. Компанія використала для кожного виду рельєфу окремий діапазон забарвлень.

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Нова карта Google з’явиться цього тижня, а розширені дані про вулиці спочатку додадуть для Нью-Йорка й Сан-Франциско, а в найближчі місяці - для Лондона. Згодом розширену інформацію про дороги отримають більше міст.

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