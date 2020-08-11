Apple повертає Google Maps на смартгодинники

Компанія Apple після трьох років перерви поверне додаток Google Maps на "розумні" годинники Apple Watch.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

У компанії заявляють, що впродовж наступних кількох тижнів на смартгодинниках Apple Watch почне з’являтися оновлена версія Google Maps.

Додаток допоможе користувачам дістатися додому, на роботу або в іншу точку, адресу якого користувачі заздалегідь зберегли у додатку.

При цьому додаток допомагатиме як пішоходам, так і велосипедистам і водіям.

Зазначається, що користувачі спочатку зможуть користуватися додатком на iPhone, а потім слідкувати за своїм маршрутом вже через смартгодинник.

Google Maps також показуватиме користувачам приблизний час прибуття до зазначеного місця.