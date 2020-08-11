Apple повертає Google Maps на смартгодинники

Apple повертає Google Maps на смартгодинники

Укрінформ
Компанія Apple після трьох років перерви поверне додаток Google Maps на "розумні" годинники Apple Watch.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

У компанії заявляють, що впродовж наступних кількох тижнів на смартгодинниках Apple Watch почне з’являтися оновлена версія Google Maps.

Додаток допоможе користувачам дістатися додому, на роботу або в іншу точку, адресу якого користувачі заздалегідь зберегли у додатку.

При цьому додаток допомагатиме як пішоходам, так і велосипедистам і водіям.

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Зазначається, що користувачі спочатку зможуть користуватися додатком на iPhone, а потім слідкувати за своїм маршрутом вже через смартгодинник.

Google Maps також показуватиме користувачам приблизний час прибуття до зазначеного місця.

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