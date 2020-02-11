У США представили “розумний” годинник для дітей

Американська компанія Sprint презентувала “розумний” годинник WatchMeGo, який дозволяє батькам відстежувати місцеперебування своїх дітей.

Про це повідомляє портал The Verge.

“Sprint стала останньою компанією, яка представила “розумний” годинник для дітей з GPS-трекером”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, годинник WatchMeGo розроблений для дітей віком від 4 до 12 років, які ще не готові для користування власним смартфоном.

“Розумні” годинники можуть надсилати та отримувати голосові й письмові повідомлення з додатка, який встановлений на смартфоні батьків.

Завдяки GPS-трекеру батьки також зможуть отримувати сигнали, коли їхня дитина залишає “територію безпеки” про яку було в родині домовлено заздалегідь.

На годиннику встановлена кнопка “SOS”, натиснувши на яку батьки одразу отримують сигнали попередження.

Зазначається, що вартість одного WatchMeGo становить 144 доларів США. Компанія також вимагає щомісячної оплати у 10 доларів для підтримки безпекових функцій.