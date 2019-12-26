На снігоприбиральну техніку встановлять GPS-трекери

Для контролю за прибиранням снігу Укравтодор почав встановлювати GPS-трекери на дорожню техніку. Вже підключено 800 одиниць техніки.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

“На дорожню техніку почали встановлювати GPS-трекери... На сьогоднішній момент вже підключено 800 одиниць техніки у всіх областях України”, - йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі зазначають, що процес встановлення трекерів гальмується через “небажання підрядників прибирати сніг з GPS-маячками”.

За словами очільника Укравтодору Олександра Кубракова, система GPS-контролю дасть змогу в режимі реального часу побачити всю техніку, яка задіяна на дорогах держаного значення.

“Ми зможемо проконтролювати, чи виїжджала техніка на прибирання або посипання доріг. Також плануємо ввести штрафи у разі виявлення недобросовісної роботи підрядників", - розповів він.

Кубраков підкреслив, що у відомстві планують завершити процес встановлення GPS-трекерів вже найближчим часом.