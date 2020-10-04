Шмигаль привітав Львівську оперу зі 120-річчям

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької зі 120-річчям.

Як передає Укрінформ, привітання Шмигаль опублікував у Фейсбуці.

"До сьогодні Львівська опера залишається однією з культурних "перлин" України. Мої вітання працівникам театру. Творчого натхнення вам та нових здобутків", - написав глава уряду.

Він зазначив, що відкриття у 1900 році цього театру "стало омріяною подією для містян", адже "він утілював найкращі інноваційні технології свого часу".

Шмигаль також опублікував відео свого виступу перед колективом Львівської опери. "Розвиток технологій, економіки, знань - це ніщо без культури" - зазначив у своїй промові Прем'єр-міністр.

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Під час візиту до опери очільник уряду оголосив подяку Прем'єр-міністра низці працівників Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької за вагомий особистий внесок в забезпечення розвитку театрального мистецтва.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підписав указ про відзначення державними нагородами працівників Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької "за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди 120-річчя від дня заснування театру".