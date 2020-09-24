Оркестр у Львові виконав хіти Бродвею

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі оркестру.

«Меломани, які прийшли на концерт, мали змогу відчути атмосферу Нью-Йорку 20-х років минулого століття, адже звучали найвідоміші шлягери з бродвейських мюзиклів, які не втрачають своєї популярності і вже давно стали класикою. Концерт відбувся у новій атмосферній локації Ennio Event Square — місці, яке якнайкраще підходить для проведення безпечних концертів», - зазначила працівниця пресслужби Львівської національної філармонії Ольга Максим'як.

У Львові у виконанні оркестру прозвучали хіти Бродвею / Фото: Ігор Федорів, Львівська національна філармонія

Диригував оркестром Юрій Бервецький - диригент Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької та головний диригент та художній керівник симфонічного оркестру Оперної студії ЛНМА ім. М. Лисенка.

Оркестр «INSO-Lviv» шукає інноваційні рішення у відтворенні класичної музики, об’єднуючи в своїх програмах різні форми мистецтва.

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«INSO-Львів» є носієм ідей та емоцій, у своїх проєктах оркестр впроваджує ключову місію - культурну дипломатію та едукацію – завдяки об’єднуючій силі музики. Колектив оркестру здійснює активну соціальну та волонтерську діяльність, є організатором численних благодійних концертів та заходів.

Десятки глядачів, які зібралися на концерт, доповнили атмосферу нью-йоркських 20-х років своїм дрес-кодом.