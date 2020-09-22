Чернігів відсвяткує День міста без параду оркестрів та концерту

День міста у Чернігові 26 вересня відзначатимуть без традиційних параду оркестрів та концерту зірок естради, як планувалося спочатку, однак із феєрверком.

Про це в Фейсбуці повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає Укрінформ.

"26 вересня в Чернігові таки відбудеться святковий салют до Дня міста! Дозвіл на його проведення, передбачений вимогами чинних на сьогодні в місті Правил благоустрою, погодив виконавчий комітет Чернігівської міської ради", – йдеться в повідомленні.

За словами заступника міського голови Олександра Ломака, через коронавірус влада відмовилася від великого концерту на Красній площі, а також параду оркестрів. Останнього не буде знову ж через COVID-19: у деяких колективах, які планували запросити, є випадки інфікування, внаслідок чого всі інші музиканти – на самоізоляції.

Утім, без свята чернігівців не залишать. На великій сцені проведуть традиційний фестиваль "Чернігів The Best", а на різних локаціях міста гратимуть духові оркестри. Програма продумана так, щоб ніде не було великого скупчення людей.

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Святковий салют вистрілить у центрі Чернігова о 21-й годині. Однак містян просять не збиратися всім на Красній площі, адже феєрверк буде видно у великому радіусі.

Для громадськості та ЗМІ Ломако підкреслив, що святкова сцена і салют оплачуватимуться не з місцевого бюджету. Проте з яких джерел – не повідомив.

День визволення Чернігова (він же День міста) від нацистських загарбників традиційно відзначається 21 вересня. Тому в понеділок представники влади, громадськості, військовослужбовці, ветерани, народні депутати урочисто поклали квіти до могил захисників Батьківщини та Вічного вогню, а також до меморіальних стел Героям Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО.

Святкові заходи з нагоди Дня міста перенесли на найближчі вихідні.