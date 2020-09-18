Учасники святкування Дня Дрогобича зможуть стати солеварами

У Дрогобичі, що на Львівщині, в суботу, 19 вересня, стартує триденне відзначення Дня міста. Його планують організувати на різних локаціях із дотриманням карантинних правил під гаслом "Святкуймо відповідально".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у сюжеті, викладеному на сайті Дрогобицької міської ради.

За словами міського голови Дрогобича Тараса Кучми, в зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією і карантинними обмеженнями, рішення про святкування Дня міста далося місцевій владі не відразу, а програма заходів коректувалася кілька разів.

"Чому ми все-таки вирішили святкувати День міста? Справа в тому, що вже два роки Дрогобич нічого не святкував. Торік незадовго до Дня міста Дрогобич пережив трагедію (28 серпня 2019 року тут обвалився житловий будинок, унаслідок чого загинули 8 осіб – ред.), і ми скасували всі святкові заходи. А в цьому році через пандемію COVID-19 будь-які заходи, як ви знаєте, були скасовані – і не тільки в Дрогобичі. Але я, як лікар, розумію, що коронавірус з нами ще надовго. І ми маємо навчитися жити під час цієї пандемії, а не існувати", – зазначив Кучма.

Організатори свята подбали про те, щоб День міста пройшов з дотриманням всіх норм безпеки. Саме для того, щоб убезпечити містян і гостей та уникнути скупчення людей, програма святкування розрахована на три дні – з 19 до 21 вересня. Крім того, заходи відбуватимуться на різних локаціях – площа Замкова гора, площа Ринок, вулиця Осмомисла, вулиця Івана Франка та інші.

В межах святкування Дня міста відбудеться Фестиваль солі, а однією з головних "родзинок" стане мінісолеварня безпосередньо в центрі міста. Кожен охочий зможе власноруч спробувати виварювати дрогобицьку сіль.

"Це буде цікава атракція, де створена солеваріння піч – це діючий макет, що відповідає старовинним печам XVIII століття. Подивитися на неї і навіть взяти участь у процесі гості зможуть біля Замкової гори", – розповів начальник відділу культури і мистецтв Дрогобицької міськради Олег Яводчак.

Крім того, буде проведено масштабний танцювальний флешмоб. Його організують так, щоб учасники (160-200 осіб) могли дотримуватися соціальної дистанції.

Детально з програмою можна ознайомитися за посиланням.