Шмигаль відкрив конкурс стартапів на Львівщині

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у відкритті чергового стартап-конкурсу від Tech StartUp School у рамках робочої поїздки на Львівщину.

Про це глава уряду написав у Телеграм, повідомляє Укрінформ.

«Це один із найуспішніших прикладів реалізації креативних проєктів в Україні. Завдяки йому українські новатори проходять шлях від формування ідеї до створення бізнес-моделі й пошуку інвестицій. Проєкт StartUp Прорив — це тривала співпраця інноваторів, підприємців, інвесторів та держави», - зазначив Шмигаль.

За його словами, влада зі свого боку надалі буде підтримувати такі ініціативи, оскільки вони дають шанс перспективній молоді реалізувати себе та представити Україну на міжнародній арені.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідує Львів в рамках робочої поїздки.

Він вже побував у Національному університеті «Львівська політехніка», де з нагоди Всесвітнього дня мрії прочитав лекцію «Україна мрії».

Шмигаль також планує відвідати Національний академічний театр опери й балету імені Соломії Крушельницької.

Фото: Телеграм Дениса Шмигаля