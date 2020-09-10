Популяції диких тварин скоротилися більш ніж на дві третини за 46 років

Популяції диких тварин скоротилися більш ніж на дві третини за 46 років

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Укрінформ
Популяції диких тварин скоротилися більш ніж на дві третини менше ніж за 50 років.

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, про це свідчать дані доповіді Всесвітнього фонду дикої природи.

У новій доповіді говориться, що цей "катастрофічний спад" не показує жодних ознак уповільнення.

У фонді попередили, що природа руйнується людьми з небаченою раніше швидкістю.

«Дика природа знаходиться у вільному падінні, оскільки ми спалюємо ліси, виловлюємо надмірний вилов риби й знищуємо дикі території, - заявила Таня Стіл, виконавчий директор Всесвітнього фонду дикої природи, - Ми руйнуємо наш світ - єдине місце, яке ми називаємо домом, - ризикуючи своїм здоров'ям, безпекою та виживанням тут, на Землі. Тепер природа посилає нам відчайдушний сигнал SOS, а час йде».

У звіті організації були розглянуті тисячі різних видів диких тварин, за якими спостерігають вчені-екологи в місцях їхнього проживання по всьому світу.

З 1970 року експерти зафіксували у середньому 68-відсоткове скорочення понад 20 000 популяцій ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб. На думку вчених, таке зниження є явним доказом того збитку, який людська діяльність завдає світові природи.

«Якщо нічого не зміниться, популяції, безсумнівно, продовжать скорочуватися, що призведе до зникнення диких тварин і поставить під загрозу цілісність екосистем, від яких ми залежимо», - заявив доктор Ендрю Террі, директор з охорони природи Лондонського зоологічного товариства, яке також надає фонду дані своїх спостережень.

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Згідно зі звітом Всесвітнього фонду, пандемія COVID-19 є яскравим нагадуванням про те, як природа і людина взаємопов'язані.

Фактори, які, як вважається, призводять до виникнення пандемій, в тому числі втрата середовища проживання, використання і торгівля дикими тваринами, також є одними з рушійних сил скорочення чисельності диких тварин.

Фото: GETTY IMAGES

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