Гени з морозильника: вчені клонували коня Пржевальського

Американські вчені змогли клонували коня Пржевальського, який помер близько 20 років тому: весь цей час його ген зберігали в морозильній камері.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії Revive & Restore, що займалася цим проєктом.

Лоша на прізвисько Курт, назване на честь патолога і генетика Курта Беніршке, з'явилося на світ на початку серпня в зоопарку Сан-Дієго в Каліфорнії. Revive & Restore спільно з компанією ViaGen змогла відновити ген, заморожений в 1980-му.

«Це були клітини жеребця, який народився в 1975 році у Великій Британії, якого привезли до США в 1978 році. Він прожив до 1998 року», - розповіли в пресслужбі організації.

Американський біолог Бен Новак вже написав у своєму Твіттері, що це перше клонування коня Пржевальського за останні 17 років і що це науковий прорив.

На сьогодні у світі налічується близько двох тисяч коней, народжених від 12 особин коня Пржевальського і врятованих у 1990-х від абсолютного вимирання. Лоша Курт став надією на те, що в майбутньому вчені зможуть відновити популяцію червонокнижних тварин.

Фото: Scott Stine