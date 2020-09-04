ГогольTrain вирушив з Києва у Херсон

Окремий чартерний потяг ГогольTrain 3 вересня вирушив з Центрального залізничного вокзалу Києва до Херсона, де у наступні три дні проходитиме мистецький фестиваль GogolFest DREAM.

Як передає кореспондент Укрінформу, ГогольTrain - це окремий чартерний потяг, у центрі якого розташовані вагони-ресторани, де під час поїздки відбуватимуться перформанси та виступи електронних музикантів.

"Філософія ГогольФесту збігається з філософією Міністерства культури та інформаційної політики. Ми вважаємо, що культуру потрібно виносити з великих міст в інші міста, містечка в тому числі завдяки розвитку і ГогольTrain і наших центрів культурного розвитку", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, проводжаючи потяг зі столиці.

А міністр інфраструктури Владислав Криклій передав до Херсонської обласної державної адміністрації поштові марки, які були спеціально розроблені для Херсонщини і символізують цей регіон.

Локації фестивалю сучасного мистецтва Dream Гогольfest // Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, цьогорічний GogolFest DREAM представить театральну, музичну, освітню, візуальну, перформативну та нічну програми. Всі події GogolFest DREAM відбуватимуться з дотриманням карантинних обмежень.

ГогольFest – міжнародний мультидисциплінарний фестиваль, який існує з 2007 року. Він увійшов до 20 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл.