"Золотий глобус" оголосив номінантів

Асоціація іноземних журналістів Голлівуду (HFPA) оголосила номінантів 77-ї премії "Золотий глобус" за заслуги у сфері кінематографа і телебачення.

Пряма трансляція церемонії йшла на сторінці премії у Facebook.

Номінантів оголосили кіноактори Тім Аллен, Дакота Фаннінг та Сьюзен Келечі Вотсон.

Номінанти на премію “Золотий глобус” були оголошені у більше як 20 категоріях:

Найкращий фільм (драма):

"Ірландець"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

Найкращий фільм (комедія абомюзикл):

"Одного разу у Голлівуді"

"Кролик Джоджо"

"Ножі наголо"

"Рокетмен"

"Моє ім'я - Долемайт"

Найкращий режисер:

Пон Джун Хо - "Паразити"

Сем Мендес - "1917"

Тод Філліпс - "Джокер"

Мартін Скорсезе - "Ірландець"

Квентін Тарантіно - "Одного разу в Голлівуді"

Найкращий сценарій:

Ноа Баумбах - "Шлюбна історія"

Пон Джун Хо - "Паразити"

Ентоні Маккартен - "Два Папи"

Квентін Тарантіно — "Одного разу у Голлівуді"

Стівен Заіллян — "Ірландець"

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Прощання"

"Біль та слава"

"Портрет дівчини у вогні"

"Паразити"

"Знедолені"

Найкращий анімаційний фільм:

"Крижане серце 2"

“Як приборкати дракона 3: Прихований світ"

"Містер Лінк: Загублена ланка еволюції"

"Історія іграшок 4"

"Король Лев"

Найкраща музика до фільму:

Александр Деспла - "Маленькі жінки"

Гільдур Ґуднадоттір - "Джокер"

Ренді Ньюман - "Шлюбна історія"

Томас Ньюман - "1917"

Даніель Пембертон - "Сирота Бруклін"

Найкраща пісня:

Beautiful Ghosts – "Кішки" (Ендрю Ллойд Веббер, Тейлор Свіфт)

I’m Gonna Love Me Again – "Рокетмен" (Елтон Джон, Берні Топін)

Into the Unknown – "Крижане серце 2" (Крістен Андерсен-Лопез)

Spirit – "Король Лев" (Бейонсе, Тімоті Лі Маккензі, Ilya)

Stand Up – "Гаррієт" (Джошуа Брайан Кемпбелл, Синтія Еріво)

Найкраща чоловіча роль (драма):

Крістіан Бейл - "Форд проти Феррарі"

Антоніо Бандерас - "Біль та слава"

Адам Драйвер - "Шлюбна історія"

Хоакін Фенікс - "Джокер"

Джонатан Прайс - "Два Папи"

Найкраща жіноча роль (драма):

Сінтія Еріво - "Гаррієт"

Скарлет Йохансон - "Шлюбна історія"

Сірша Ронан - "Маленькі жінки"

Шарліз Терон - "Секс-бомба"

Рене Зеллвегер — "Джуді"

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Том Генкс - "Прекрасний день по сусідству"

Ентоні Гопкінс - "Два Папи"

Аль Пачіно - "Ірландець"

Джо Пеші - "Ірландець"

Бред Пітт - "Одного разу в Голлівуді"

Найкраща жіноча роль другого плану:

Кеті Бейтс - "Річард Джуелл"

Аннетт Бенінг "Доповідь"

Лора Дерн -"Шлюбна історія"

Денніфер Лопес - "Шахрайки з Волл-Стріт"

Марго Роббі - "Секс-бомба"

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Аквафіна - "Прощання"

Ана де Армас - "Ножі наголо"

Кейт Бланшетт - "Де ти поділась, Бернадетт?"

Біані Фельдштейн - "Освіта"

Емма Томпсон - "Пізня ніч"

Найкращий мінісеріал:

"Пастка-22"

"Чорнобиль"

"Фоссі/Вердон"

"Найгучніший голос"

"Неймовірне"

Найкращий актор мінісеріалу або фільму для ТБ:

Крістофер Ебботт - "Пастка-22"

Саша Барон Коен - "Шпигун"

Рассел Кроу - "Найгучніший голос"

Джаред Гарріс - "Чорнобиль"

Сем Роквелл - "Фоссі/Вердон"

Читайте також: Вийшов український трейлер 25 фільму про Джеймса Бонда

Найкраща актриса мінісеріалу або фільму для ТБ:

Мішель Вільямс - "Фоссі/Вердон"

Хелен Міррен - "Катерина Велика"

Меррітт Вівер - "Неймовірне"

Кейтлін Девер - "Неймовірне"

Джої Кінг - "Гра"

Найкращий актор серіалу:

Алан Аркін - "Метод Комінскі"

Кіран Калкін - "Спадкоємці"

Ендрю Скотт - "Флібег"

Стеллан Скарсгард - "Чорнобиль"

Генрі Вінклер — "Баррі"

Найкращий актриса серіалу:

Патрісія Аркет - "Гра"

Хелена Бонем Картер - "Корона"

Тоні Коллетт - "Неймовірне"

Меріл Стріп - "Велика маленька брехня"

Емілі Вотсон — "Чорнобиль"

Найкращий драматичний серіал:

"Велика маленька брехня"

"Корона"

"Вбиваючи Єву"

"Ранкове шоу"

"Спадкоємці"

Найкраща актриса в телевізійній драмі:

Дженніфер Еністон - "Ранкове шоу"

Олівія Колман - "Корона"

Джоді Комер - "Вбиваючи Єву"

Ніколь Кідман - "Велика маленька брехня"

Різ Візерспун - "Велика маленька брехня"

Найкращий серіал (мюзикл/комедія):

"Баррі"

"Флібег"

"Метод Комінскі"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Політик"

Найкращий актор телесеріалу (комедія/мюзикл)

Майкл Дуглас - "Метод Комінскі"

Білл Хадер - "Баррі"

Бен Платт - "Політик"

Пол Радд - "Жити з собою"

Рамі Юсеф - "Рамі"

Найкраща актриса телесеріалу(мюзикл/комедія):

Крістіна Епплгейт — "Мертвий для мене"

Рейчел Броснахен - "Дивовижна місіс Мейзел"

Кірстен Данст - "On Becoming a God in Central Florida"

Наташа Ліоні — "Матрьошка"

Фібі Воллер-Брідж — "Флібег"

Почесної премії імені Сесіля Б. Де Мілля за життєві досягнення в галузі кінематографа буде удостоєний актор, режисер, продюсер, володар восьми «Золотих глобусів» Том Генкс. Премія імені Керол Бернетт за життєві досягнення в галузі телебачення буде вручена актрисі і телеведучій Елен Дедженерес.

77-ма церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" відбудеться 5 січня 2020 року в готелі "Беверлі-Гілтон", (Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелес, Каліфорнія).

Нагороди "Золотий глобус-2020" вручатиме англійський комедіант, актор, режисер, продюсер, письменник та ведучий Рікі Джервейс.

Як відомо, “Золотий глобус” - американська кінопремія, що присуджується Асоціацією іноземних журналістів Голлівуду з 1944 року за кіно- і телефільми.

Присудження “Золотого глобуса” розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди “Оскара”. За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Зараз “Золотий глобус” — одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.