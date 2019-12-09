"Золотий глобус" оголосив номінантів
Пряма трансляція церемонії йшла на сторінці премії у Facebook.
Номінантів оголосили кіноактори Тім Аллен, Дакота Фаннінг та Сьюзен Келечі Вотсон.
Номінанти на премію “Золотий глобус” були оголошені у більше як 20 категоріях:
Найкращий фільм (драма):
"Ірландець"
"Шлюбна історія"
"1917"
"Джокер"
"Маленькі жінки"
Найкращий фільм (комедія абомюзикл):
"Одного разу у Голлівуді"
"Кролик Джоджо"
"Ножі наголо"
"Рокетмен"
"Моє ім'я - Долемайт"
Найкращий режисер:
Пон Джун Хо - "Паразити"
Сем Мендес - "1917"
Тод Філліпс - "Джокер"
Мартін Скорсезе - "Ірландець"
Квентін Тарантіно - "Одного разу в Голлівуді"
Найкращий сценарій:
Ноа Баумбах - "Шлюбна історія"
Пон Джун Хо - "Паразити"
Ентоні Маккартен - "Два Папи"
Квентін Тарантіно — "Одного разу у Голлівуді"
Стівен Заіллян — "Ірландець"
Найкращий фільм іноземною мовою:
"Прощання"
"Біль та слава"
"Портрет дівчини у вогні"
"Паразити"
"Знедолені"
Найкращий анімаційний фільм:
"Крижане серце 2"
“Як приборкати дракона 3: Прихований світ"
"Містер Лінк: Загублена ланка еволюції"
"Історія іграшок 4"
"Король Лев"
Найкраща музика до фільму:
Александр Деспла - "Маленькі жінки"
Гільдур Ґуднадоттір - "Джокер"
Ренді Ньюман - "Шлюбна історія"
Томас Ньюман - "1917"
Даніель Пембертон - "Сирота Бруклін"
Найкраща пісня:
Beautiful Ghosts – "Кішки" (Ендрю Ллойд Веббер, Тейлор Свіфт)
I’m Gonna Love Me Again – "Рокетмен" (Елтон Джон, Берні Топін)
Into the Unknown – "Крижане серце 2" (Крістен Андерсен-Лопез)
Spirit – "Король Лев" (Бейонсе, Тімоті Лі Маккензі, Ilya)
Stand Up – "Гаррієт" (Джошуа Брайан Кемпбелл, Синтія Еріво)
Найкраща чоловіча роль (драма):
Крістіан Бейл - "Форд проти Феррарі"
Антоніо Бандерас - "Біль та слава"
Адам Драйвер - "Шлюбна історія"
Хоакін Фенікс - "Джокер"
Джонатан Прайс - "Два Папи"
Найкраща жіноча роль (драма):
Сінтія Еріво - "Гаррієт"
Скарлет Йохансон - "Шлюбна історія"
Сірша Ронан - "Маленькі жінки"
Шарліз Терон - "Секс-бомба"
Рене Зеллвегер — "Джуді"
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Том Генкс - "Прекрасний день по сусідству"
Ентоні Гопкінс - "Два Папи"
Аль Пачіно - "Ірландець"
Джо Пеші - "Ірландець"
Бред Пітт - "Одного разу в Голлівуді"
Найкраща жіноча роль другого плану:
Кеті Бейтс - "Річард Джуелл"
Аннетт Бенінг "Доповідь"
Лора Дерн -"Шлюбна історія"
Денніфер Лопес - "Шахрайки з Волл-Стріт"
Марго Роббі - "Секс-бомба"
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):
Аквафіна - "Прощання"
Ана де Армас - "Ножі наголо"
Кейт Бланшетт - "Де ти поділась, Бернадетт?"
Біані Фельдштейн - "Освіта"
Емма Томпсон - "Пізня ніч"
Найкращий мінісеріал:
"Пастка-22"
"Чорнобиль"
"Фоссі/Вердон"
"Найгучніший голос"
"Неймовірне"
Найкращий актор мінісеріалу або фільму для ТБ:
Крістофер Ебботт - "Пастка-22"
Саша Барон Коен - "Шпигун"
Рассел Кроу - "Найгучніший голос"
Джаред Гарріс - "Чорнобиль"
Сем Роквелл - "Фоссі/Вердон"
Найкраща актриса мінісеріалу або фільму для ТБ:
Мішель Вільямс - "Фоссі/Вердон"
Хелен Міррен - "Катерина Велика"
Меррітт Вівер - "Неймовірне"
Кейтлін Девер - "Неймовірне"
Джої Кінг - "Гра"
Найкращий актор серіалу:
Алан Аркін - "Метод Комінскі"
Кіран Калкін - "Спадкоємці"
Ендрю Скотт - "Флібег"
Стеллан Скарсгард - "Чорнобиль"
Генрі Вінклер — "Баррі"
Найкращий актриса серіалу:
Патрісія Аркет - "Гра"
Хелена Бонем Картер - "Корона"
Тоні Коллетт - "Неймовірне"
Меріл Стріп - "Велика маленька брехня"
Емілі Вотсон — "Чорнобиль"
Найкращий драматичний серіал:
"Велика маленька брехня"
"Корона"
"Вбиваючи Єву"
"Ранкове шоу"
"Спадкоємці"
Найкраща актриса в телевізійній драмі:
Дженніфер Еністон - "Ранкове шоу"
Олівія Колман - "Корона"
Джоді Комер - "Вбиваючи Єву"
Ніколь Кідман - "Велика маленька брехня"
Різ Візерспун - "Велика маленька брехня"
Найкращий серіал (мюзикл/комедія):
"Баррі"
"Флібег"
"Метод Комінскі"
"Дивовижна місіс Мейзел"
"Політик"
Найкращий актор телесеріалу (комедія/мюзикл)
Майкл Дуглас - "Метод Комінскі"
Білл Хадер - "Баррі"
Бен Платт - "Політик"
Пол Радд - "Жити з собою"
Рамі Юсеф - "Рамі"
Найкраща актриса телесеріалу(мюзикл/комедія):
Крістіна Епплгейт — "Мертвий для мене"
Рейчел Броснахен - "Дивовижна місіс Мейзел"
Кірстен Данст - "On Becoming a God in Central Florida"
Наташа Ліоні — "Матрьошка"
Фібі Воллер-Брідж — "Флібег"
Почесної премії імені Сесіля Б. Де Мілля за життєві досягнення в галузі кінематографа буде удостоєний актор, режисер, продюсер, володар восьми «Золотих глобусів» Том Генкс. Премія імені Керол Бернетт за життєві досягнення в галузі телебачення буде вручена актрисі і телеведучій Елен Дедженерес.
77-ма церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" відбудеться 5 січня 2020 року в готелі "Беверлі-Гілтон", (Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелес, Каліфорнія).
Нагороди "Золотий глобус-2020" вручатиме англійський комедіант, актор, режисер, продюсер, письменник та ведучий Рікі Джервейс.
Як відомо, “Золотий глобус” - американська кінопремія, що присуджується Асоціацією іноземних журналістів Голлівуду з 1944 року за кіно- і телефільми.
Присудження “Золотого глобуса” розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди “Оскара”. За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Зараз “Золотий глобус” — одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.