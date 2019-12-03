Subtitle: Spotlight European Film Festival нагородив Сінькевич за внесок у розвиток кіно

Генеральному продюсеру ОМКФ Юлії Сінькевич вручили нагороду за внесок у розвиток української кіноіндустрії під час фестивалю Subtitle: Spotlight European Film Festival, що проходив з 25 листопада по 1 грудня в ірландському місті Кілкенні.

Про це повідомляє пресслужба Одеського МКФ.

“Під час нагородження організатори фестивалю зазначили, що завдяки Юлії Сінькевич та її роботі українські режисери, актори та інші кінопрофесіонали стали знаними в Європі, і їхніх імен на європейській кіномапі дедалі більшає”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, приз вручив відомий актор Кілліан Мерфі, який у 2012 році був гостем ОМКФ. Тоді він представляв конкурсний фільм “Зламані” режисера Руфуса Норіса. Під час нагородження Мерфі додав, що добре пам’ятає свій візит до Одеси, а також знайомий з українськими фільмами.

На фестивалі також відзначили українську акторку Дар'ю Полуніну. Вона отримала приз Newcomers Award як найкраща молода акторка.

Кінофестиваль популярних європейських фільмів Subtitle: European Film Festival відбувся увосьме. Фестиваль щорічно проходить у Кілкенні, Ірландія. Цього року в його програмі було представлено 25 фільмів, більшість з яких ще не були показані в Ірландії. Серед них і стрічки, які були на 10-му ОМКФ. Зокрема, володар Ґран-Прі “А потім ми танцювали”, фільм-відкриття “Прекрасна епоха”, картина “Портрет дівчини у вогні”, а також українська комедія “Мої думки тихі”, яка на ОМКФ-2019 отримала “Приз глядацьких симпатій”.

Фото: ОМКФ