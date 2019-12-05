Вийшов український трейлер 25 фільму про Джеймса Бонда

На офіційному YouTube-каналі James Bond 007 вийшов трейлер двадцять п’ятого за рахунком фільму "бондіани" — "007: Не час помирати" (No Time to Die).

Ролик уже переклали й українською, повідомляє Громадське.

За сюжетом стрічки Джеймс Бонд пішов зі служби та насолоджується розміреним життям на Ямайці. Утім вже незабаром його давній товариш із Центрального розвідувального управління США Фелікс Лейтер звертається по допомогу: необхідно допомогти визволити викраденого науковця. На шляху до виконання місії Бонд кине виклик загадковому лиходію, озброєному небаченими досі технологією.

Роль Джеймса Бонда вже вп’яте зіграє Деніел Крейґ, а головним антагоністом буде персонаж Рамі Малека.

Світова прем’єра фільму «007: Не час помирати» у Великій Британії запланована на 2 квітня 2020 року. В Україні стрічка має вийти у прокат 9 квітня 2020 року.