Четверту кінопремію "Золота Дзига" вручать у 23 номінаціях, заявки вже приймають

Українська кіноакадемія ухвалила регламент Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа”.

Як повідомляється на сайті кіноакадемії, відповідно до регламенту, вручення Кінопремії відбудеться 28 квітня 2020 року.

“Прийом заявок для участі у Кінопремії стартує 5 грудня 2019 року і триватиме до 22 січня 2020 року. До участі допускаються українські фільми, які відповідають наступним вимогам: повнометражні ігрові та анімаційні фільми, які були в українському кінопрокаті хоча б тиждень у період з 1 січня по 31 грудня 2019 р.; документальні, короткометражні ігрові, короткометражні анімаційні фільми, які були в українському прокаті хоча б тиждень або брали участь у конкурсі кінофестивалю з історією щорічної діяльності не менше 5 років та наявністю професійного журі в період з 1 січня по 31 грудня 2019 р.; всі фільми мають бути субтитровані, озвучені або дубльовані українською мовою”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відтепер у межах Національної кінопремії “Золота Дзиґа” започатковано премію “Відкриття року”. Переможцем може стати будь-яка персоналія, що відзначилась видатними досягненнями чи здобутками за останній рік. Визначення переможців у цій номінації проходить на закритому засіданні Правління та Наглядової ради. Окрім того, Четверту кінопремію також вручатимуть за “Найкращі візуальні ефекти”. Переможця обиратимуть серед ігрових повнометражних фільмів.

Категорію “Найкращий анімаційний фільм” розділено на “Найкращий повнометражний анімаційний фільм” та “Найкращий короткометражний анімаційний фільм”. Розширено перелік категорій фільмів для деяких номінацій. Так, у номінації “Найкраща пісня” відтепер можуть бути присутні як повнометражні ігрові, анімаційні та документальні фільми, так і короткометражні ігрові та документальні фільми; в номінаціях “Найкраща операторська робота” та “Найкращий звук” можуть бути представлені також і документальні фільми. У п'яти номінаціях - “Найкращий монтаж”, “Найкращий грим”, “Найкращий дизайн костюмів”, “Найкращий звук” та “”Найкращі візуальні ефекти” - переможців визначатимуть члени Наглядової ради та Правління із залученням експертів.

Визначення переможців для нагородження Кінопремією відбуватиметься в наступних номінаціях:

Найкращий фільм;

Найкращий повнометражний документальний фільм;

Найкращий короткометражний ігровий фільм;

Найкращий повнометражний анімаційний фільм;

Найкращий короткометражний анімаційний фільм;

Найкраща режисерська робота;

Найкраща жіноча роль;,

Найкраща чоловіча роль;

Найкраща жіноча роль другого плану;

Найкраща чоловіча роль другого плану;

Найкраща операторська робота;

Найкраща робота художника-постановника,

Найкращий сценарій,

Найкраща музика;

Найкращий грим;

Найкращий дизайн костюмів,

Найкращий звук;

Найкращий монтаж;

Найкращі візуальні ефекти;

Найкраща пісня;

Премія глядацьких симпатій;

Відкриття року;

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа.

Як коментує виконавчий директор Української кіноакадемії Анна Мачух, цьогоріч Кінопремія поповнилась двома новими номінаціями.

“Номінацію “Найкращі візуальні ефекти” ми обговорювали кілька років поспіль, але саме в цьому році побачили, що нарешті з'явилися фільми для гідної конкуренції. “Відкриття року” - це особлива номінація, адже 2019 рік відзначився визначними перемогами українських фільмів та успішними дебютами”, - зазначає вона.

Фото: Українська кіноакадемія