Держкіно профінансує фільм про депортацію поляків і українців у 1944-46 роках

Держкіно уклало 3 грудня договір з ТОВ “АС “УМ-Груп” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Переселення 44-46”.

Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка становитиме 4 млн 099 тис. 560 грн, тобто 100% загальної вартості виробництва.

“Кінопроєкт документальної стрічки “Переселення 44-46” став одним із переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер - Олеся Моргунець-Ісаєнко, автор сценарію – Тарас Лазер, продюсер – Артем Денисов”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм розповість історію примусового виселення 800 тисяч поляків з УРСР та 480 тисяч українців із сучасної території Польщі, здійсненого за вказівкою Москви. Факти викладатимуться через безпосередні спогади жертв депортації. Сюжет будуватиметься навколо реальної долі матері та доньки родом з українського села на Холмщині, які під час виселення були розлучені й зустрілися лише через багато років завдяки щасливому випадку, спогадам та допомозі знайомих людей.

Реліз фільму в Україні планується на осінь 2020 року.