"Крок-2019: у рідній гавані" назвав переможців: два українські мультфільми взяли Гран-прі

Головну нагороду Національної конкурсної програми ХXVІ Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів “Крок-2019: у рідній гавані” отримала українська стрічка “Кохання” Микити Лиськова, а Міжнародної - французький фільм “Незабутнє” Брюно Колле.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“До Національної та Міжнародної конкурсних програм фестивалю, що відбувся 28 листопада - 1 грудня у київському Будинку кіно, увійшли 96 фільмів з 26 країн світу, всього на селекцію було подано 1142 заявки з 62 країн. У Національній конкурсній програмі була рекордна кількість фільмів українських режисерів - 27 робіт”, - ідеться в повідомленні.

Переможцями International Animated Film Festival “Krok-2019: у рідній гавані” стали:

Національна конкурсна програма

Диплом за переконливе втілення авторського задуму — “Пуповина”, режисер Олександр Бубнов (Україна)

Спеціальний приз журі - “Петрівка-Реквієм”, режисер Катерина Возниця (Україна)

Гран-прі - “Кохання”, режисер Микита Лиськов (Україна).

Міжнародна конкурсна програма

Диплом за дотепність трагедії сучасного світу — “Папір чи пластик”, режисер Ната Метлух (США)

Диплом за оригінальність образної мови —“Її голова”, режисер Емма Лоухівуорі (Фінляндія)

Диплом за чуттєву та ніжну анімацію, що передає складність людських взаємин - “Дочка”, режисер Дар’я Кащеєва (Чехія)

Спеціальний приз журі за найкращий фільм для дітей —“Повітряний змій”, режисер Мартін Сматана (Чехія, Словаччина, Польща)

Гран-прі - “Незабутнє”, режисер Брюно Колле (Франція).

У складі журі фестивалю: Сергій Васильєв – мистецтвознавець, член оргкомітету театральної премії-фестивалю “Гра”; Антельм Відо – програмний директор Одеського міжнародного кінофестивалю; Любов Морозова – музичний критик, член оргкомітету фестивалю мистецтв Bouquet Kyiv Stage; Ілля Дядик – програмний директор фестивалю “Чілдрен кінофест”.

Фестиваль “Крок-2019: у рідній гавані” пройшов за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Партнер фестивалю – Французький Інститут в Україні.

Головне фото: мультфільм "Кохання"