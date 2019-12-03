"Крок-2019: у рідній гавані" назвав переможців: два українські мультфільми взяли Гран-прі
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“До Національної та Міжнародної конкурсних програм фестивалю, що відбувся 28 листопада - 1 грудня у київському Будинку кіно, увійшли 96 фільмів з 26 країн світу, всього на селекцію було подано 1142 заявки з 62 країн. У Національній конкурсній програмі була рекордна кількість фільмів українських режисерів - 27 робіт”, - ідеться в повідомленні.
Переможцями International Animated Film Festival “Krok-2019: у рідній гавані” стали:
Національна конкурсна програма
Диплом за переконливе втілення авторського задуму — “Пуповина”, режисер Олександр Бубнов (Україна)
Спеціальний приз журі - “Петрівка-Реквієм”, режисер Катерина Возниця (Україна)
Гран-прі - “Кохання”, режисер Микита Лиськов (Україна).
Міжнародна конкурсна програма
Диплом за дотепність трагедії сучасного світу — “Папір чи пластик”, режисер Ната Метлух (США)
Диплом за оригінальність образної мови —“Її голова”, режисер Емма Лоухівуорі (Фінляндія)
Диплом за чуттєву та ніжну анімацію, що передає складність людських взаємин - “Дочка”, режисер Дар’я Кащеєва (Чехія)
Спеціальний приз журі за найкращий фільм для дітей —“Повітряний змій”, режисер Мартін Сматана (Чехія, Словаччина, Польща)
Гран-прі - “Незабутнє”, режисер Брюно Колле (Франція).
У складі журі фестивалю: Сергій Васильєв – мистецтвознавець, член оргкомітету театральної премії-фестивалю “Гра”; Антельм Відо – програмний директор Одеського міжнародного кінофестивалю; Любов Морозова – музичний критик, член оргкомітету фестивалю мистецтв Bouquet Kyiv Stage; Ілля Дядик – програмний директор фестивалю “Чілдрен кінофест”.
Фестиваль “Крок-2019: у рідній гавані” пройшов за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Партнер фестивалю – Французький Інститут в Україні.
Головне фото: мультфільм "Кохання"