Держкіно підтримає соціальну драму “Як там Катя?”

Державне агентство України з питань кіно уклало 2 грудня договір з ТОВ “Евос Фільм” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Як там Катя?”.

Про це інформує пресслужба Держкіно.

"Життєві шляхи Анни, 35-річної лікарки швидкої допомоги, та 18-річної студентки Марини перетинаються в результаті жахливого нещасного випадку. Дві такі різні українки опиняються перед моральною дилемою: їм судилося перевірити, наскільки простягаються кордони їхньої власної моральності в суспільстві, яке таких кордонів взагалі не визнає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підтримка на створення фільму становитиме 11 млн 599 тис. 977 грн, що дорівнює 98,75% загальної вартості його виробництва.

Кінопроєкт соціальної драми “Як там Катя?” є одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Стрічка стане повнометражним ігровим дебютом режисерки Крістіни Тинькевич. Автори сценарію - Юлія Гончар, Наталія Блок та Сергій Касторних. Продюсер – Ольга Матат.

Реліз фільму в Україні заплановано на весну 2021 року.