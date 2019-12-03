"Чемпіони" та "Портрет дівчини у вогні": у Києві стартує кінофестиваль толерантності

У київському кінотеатрі “Жовтень” 5-11 грудня вперше відбудеться “Єврофест: кіно для кожного” - кінофестиваль європейських фільмів.

Кінофестиваль організовано для підвищення толерантності та рівності в українському суспільстві, а також розширення можливостей дозвілля для людей з інвалідністю, повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.

“На фестивалі будуть показані 8 європейських кінохітів – тріумфаторів європейських фестивалів. Всі вони торкаються різних аспектів інклюзивності – віку, раси, гендеру, сексуальної орієнтації тощо”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільми демонструватимуться мовою оригіналу із субтитрами. Два фільми з програми, “Чемпіони” та “Портрет дівчини у вогні”, будуть показані з тифлокоментарем (додаткова аудіодоріжка, яка пояснює, що відбувається у сценах фільму, для людей з порушенням зору) та адаптованим субтитруванням (текстова доріжка, що супроводжує фільм написами у нижній частині екрана для людей з порушенням слуху).

Фільмом відкриття стане іспанська комедія “Чемпіони”. За сюжетом, тренер з баскетболу, засуджений до громадських робіт, отримує завдання зробити чемпіонів з команди людей із ментальними порушеннями. Стрічка Хав'єра Фессера стала тріумфатором іспанського “Оскара” – національної премії Гойя: із 11 номінацій фільм було відзначено у трьох – за найкращий фільм року, найкращу пісню та найкращого актора-дебютанта. Фільм представить Павло Замостьян, заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні.

З програми Каннського кінофестивалю на “Єврофесті” покажуть французьку стрічку “Портрет дівчини у вогні” з Адель Енель (“Хепі-енд”) та Ноемі Мерлан (“Полуничка”).

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Також на фестивалі покажуть німецьку драму “Робота без авторства” Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка; соціальний трилер “Сини Данії”, трагікомедію “Зимові мухи”; документальний фільм “Обскуро Бароко”; чорні комедії “Зжерті левами” (Велика Британія) та “Лайко: Ром у космосі” (Угорщина).

“Єврофест” організовано за підтримки програми Сulture Bridges, яка фінансується Європейським Союзом у межах впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, здійснюється Британською радою в Україні у партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу.

Головне фото: фільм "Портрет дівчини у вогні"