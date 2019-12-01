Фільм про хранительку Зимового саду виходить у прокат

Дебютна стрічка режисера Семена Мозгового “Історія Зимового саду” виходить в український прокат.

Про це повідомляє компанія 86PROKAT.

“Прокат стартує 5 грудня 2019 року. Картину побачать глядачі у Києві, Львові, Харкові та інших містах України”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, українська прем’єра стрічки пройшла на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де “Історія Зимового саду” отримала нагороду за найкращий український документальний фільм.

Він розповідає про Зимовий сад — павільйон квітникарства на території київської ВДНГ — і його хранительку Валентину Миколаївну. Жінка вже 45 років ретельно доглядає колекцію екзотичних рослин і оранжерею, де вони розмістилися. Час виходу на пенсію невблаганно наближається, але прохання керівництва скласти повноваження шокує Валентину Миколаївну. Вона протестує, вважаючи, що рослини без неї загинуть. У цей час група загадкових дослідників знаходить біля входу в павільйон канал потужної позитивної енергії.

Музику до “Історії Зимового саду” написали українські композитори, співзасновники проекту Nova Opera Роман Григорів та Ілля Разумейко.

Світова прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі Ji.hlava у Чехії. Міжнародна - на DOK Leipzig у Німеччині, північноамериканська — на Full Frame у США.