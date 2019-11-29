Бородянський каже, що 30 українських фільмів на рік достатньо

В Україні треба зменшити виробництво прокатних фільмів, водночас підвищуючи їхню якість.

Таку думку висловив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час пресконференції в Укрінформі.

“Я вважаю, що треба зменшити кількість прокатних фільмів до 25-30 на рік. Це максимум. Але це повинні бути фільми іншої якості, іншої спроможності з точки зору телевізійної і кінотеатральної аудиторії”, - підкреслив Бородянський.

Він додав, що наша спроможність виробляти фільми, які збирають велику аудиторію, обмежена.

“Ми бачили, що у нас 17 фільмів за 5 років зібрали 80% аудиторії. Ми повинні рухатись крок за кроком: зробимо 20 якісно, потім 25...”, - сказав міністр.

Як поінформував перший заступник міністра Анатолій Максимчук, в середньому фільм іде в кінопрокаті 2-3 тижні, тож неправильно, якщо держава підтримує декілька фільмів і вони стають конкурентами.

“Ми повинні концентрувати аудиторію і приводити її на фільм. Тому якість має бути максимально високого рівня. Ми переходимо від кількості до якості”, - зазначив Максимчук.

Водночас Бородянський наголосив, що держава зацікавлена в тому, щоб українське кіно і серіали про Україну з’являлися в інформаційному просторі і мали широку глядацьку аудиторію.

“І перше завданнях державної політики в сфері кінематографії — це створення українських наративів і донесення їх до глядачів. Тобто ми повинні створювати кіно з українськими смислами — кіно і серіали, тому що в світі розвивається серіальне виробництво. І напевно всі бачили серіал “Чорнобиль”, який пройшов з видатними показниками в Україні та світі”, - сказав він.

Також, підкреслив міністр, держава зацікавлена в тому, щоб розвивався комерційний ринок. Тож треба створити умови, в яких українські продюсери, українські гравці зможуть на комерційному кіно заробляти - тобто має бути зменшено кількість грошей від держави на створення масового кіно.

“Щодо фестивальних фільмів і артхаусних, звісно, держава зацікавлена, щоб Україна була представлена у світі, щоб наші фільми отримували нагороди на фестивалях класу “А”, щоб отримували гарну пресу. Тому що це також впливає на ставлення до України, на розуміння, що відбувається в Україні. Це те, що називається культурною дипломатією. І у нас є конкретні цілі по культурній дипломатії. І в рамках визначення критеріїв і нашого бачення, як має це відбуватися, ці всі елементи буде зашито”, - зазначив Бородянський.