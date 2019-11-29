Кіностудію Довженка не віддаватимуть на приватизацію - МКМС

Хоча державні кіностудії на сьогодні неефективні, кіностудію імені Довженка буде збережено.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час пресконференції в Укрінформі.

“Наявність чи відсутність державних кіностудій за останні 5 років ніяк не вплинули на розвиток українського кіно. 90% того, що тут знімалося, було знято на приватних кіностудіях. Але ми вважаємо, що в державі є така перлина, як кіностудія Довженка. І зараз ми працюємо над тим, щоб сформувати концепцію, що ми хочемо отримати від розвитку конкретної кіностудії Довженка в Києві і в країні. Ми винесемо цю концепцію на обговорення, а потім буде оголошений конкурс і пройдуть необхідні процедури”, - повідомив Бородянський.

Водночас він висловив переконання, що держава не повинна бути гравцем на ринку кіностудій. “Держава повинна бути регулятором і створювати умови, які дозволяють українським продюсерам створювати кінокартини, серіали. Також бути протекціоністом їх у прокаті. От що повинна робити держава. На сьогодні кіностудії неефективні”, - зазначив Бородянський.

У свою чергу перший заступник міністра Анатолій Максимчук зауважив, що кіностудія Довженка не підлягає приватизації.

“Йдеться про створення моделі приватно-державного партнерства, коли буде залучений стратегічний інвестор, який здійснить реновацію студії і запустить її”, - сказав Максимчук.