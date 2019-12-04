У мережі з’явився мультфільм "Колискова країни. Крим"

У мережі з'явився мультфільм-колискова, створений за проєктом "Колискова країни" та за підтримки Українського культурного фонду.

Ролик присвячений Криму, повідомляє Суспільне.

Пісню у ролику виконав актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. Над фільмом також працювали художниця Катя Слонова, композитор Олексій Бакарієв, режисер анімації Борис Волков.

Як розповів Сеітаблаєв, він виконує пісню, яку в дитинстві чув від мами. Вона називається Bağçağa qurdım salıncaq, ayneni (у перекладі - "Я в саду зробив гойдалку").

"В дитинстві мені її співала моя мама. З тих часів залишилася тільки одна платівка, і пригадавши це, подумав, що коли мене вже не буде, у моїх дітей буде такий запис. Власне, завжди мріяв про те, щоби записати щось от подібне", - зазначив артист.

Проєкт "Колискова країна" здійснює ТОВ "Тераса-Фільм", яке цього року виграло грант Українського культурного фонду на майже 3,5 млн грн.

"Колискова країна" – це збірка з шести анімаційних фільмів-пісень, створених на базі українських народних колискових. Кожен трихвилинний фільм представлятиме естетику і культурну спадщину двадцяти чотирьох областей України і Автономної Республіки Крим. Аутентичні мелодії пролунають у нових сучасних акустичних, оркестрових та електронних аранжуваннях.

Раніше вийшов мультфільм "Колискова країни. Київ".