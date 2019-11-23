"Плем‘я" та "Чужа молитва": у Цюріху проходить фестиваль українського кіно

У швейцарському Цюріху в суботу стартував перший фестиваль українських фільмів.

Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України в Швейцарії.

«23-24 листопада у Цюріху проходить перший в Швейцарії фестиваль українських фільмів «Світанок», - поінформували у диппредставництві.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у своєму зверненні до організаторів та учасників висловив щирі вітання з нагоди започаткування фестивалю українського кіно «Світанок».

Фото: Посольство України у Швейцарії У програмі фестивалю - 15 українських сучасних стрічок, серед яких фільми «Плем‘я», «Чужа молитва», «Моя бабуся Фані Каплан», «Коли падають дерева», «Дике поле», короткометражки та мультфільми.

У рамках показу двох стрічок - «Війна химер» та «Етапом через пів землі» - відбулися відкриті дискусії за участю режисерів фільмів, посла України в Швейцарії Артема Рибченка, колишнього в‘язня Кремля Олександра Кольченка й українських громадських активістів - координаторки Всеукраїнської Волонтерської премії Євромайдану SOS, активістки міжнародної глобальної кампанії #SaveOlegSentsov, продюсерки Linza Production Дар‘ї Бичкової, а також режисера Громадського телебачення Анни Цигими.

Фото: Посольство України у Швейцарії Головними темами обговорення під час дискусій стали, зокрема, проблеми щодо звільнення українських політичних в‘язнів в російських тюрмах, порушення прав людини в Криму та у зоні бойових дій на Донбасі, що руйнує долі простих українців, є кривавою раною на тілі Європи та потребує привернення уваги широкої громадськості для його подолання.

Посол України відзначив, що такі культурні події не лише посилюють імідж українськоі держави на міжнародній арені і розширюють коло друзів України, але й впевненно інтегрують українську культуру в європейську сім’ю.

Фестиваль організований українською громадою німецькомовних кантонів країни за підтримки Посольства України в Швейцарії, Українського Товариства в Швейцарії та Почесного Консульства України в Цузі.

Кінофестиваль «Світанок» - «Morgenrot» став першим великим проєктом української діаспори Швейцарії у сфері культурної дипломаті та привернув увагу місцевої громади, друзів України та прихильників сучасного кіно, яких чимало у Цюріху, місті, де щорічно проводиться міжнародний Цюріхський кінофестиваль.

Головне фото: фільм "Чужа молитва"