"Плем‘я" та "Чужа молитва": у Цюріху проходить фестиваль українського кіно
Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України в Швейцарії.
«23-24 листопада у Цюріху проходить перший в Швейцарії фестиваль українських фільмів «Світанок», - поінформували у диппредставництві.
Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у своєму зверненні до організаторів та учасників висловив щирі вітання з нагоди започаткування фестивалю українського кіно «Світанок».
У рамках показу двох стрічок - «Війна химер» та «Етапом через пів землі» - відбулися відкриті дискусії за участю режисерів фільмів, посла України в Швейцарії Артема Рибченка, колишнього в‘язня Кремля Олександра Кольченка й українських громадських активістів - координаторки Всеукраїнської Волонтерської премії Євромайдану SOS, активістки міжнародної глобальної кампанії #SaveOlegSentsov, продюсерки Linza Production Дар‘ї Бичкової, а також режисера Громадського телебачення Анни Цигими.
Посол України відзначив, що такі культурні події не лише посилюють імідж українськоі держави на міжнародній арені і розширюють коло друзів України, але й впевненно інтегрують українську культуру в європейську сім’ю.
Фестиваль організований українською громадою німецькомовних кантонів країни за підтримки Посольства України в Швейцарії, Українського Товариства в Швейцарії та Почесного Консульства України в Цузі.
Кінофестиваль «Світанок» - «Morgenrot» став першим великим проєктом української діаспори Швейцарії у сфері культурної дипломаті та привернув увагу місцевої громади, друзів України та прихильників сучасного кіно, яких чимало у Цюріху, місті, де щорічно проводиться міжнародний Цюріхський кінофестиваль.
Головне фото: фільм "Чужа молитва"