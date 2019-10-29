“Захара Беркута” вже подивилися понад 355 тисяч українців

Стрічку Ахтема Сеітаблаєва “Захар Беркут”, що вийшла на екрани українських кінотеатрів 10 жовтня, вже подивилися більше 355 тисяч глядачів.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“355 807 глядачів уже переглянули історичний екшен “Захар Беркут”! Стрічка зібрала 28 847 442 гривень!” - ідеться в повідомленні.

Команда творців фільму подякувала глядачам і запросила до кінотеатрів, адже прокат триває.

Як повідомляв Укрінформ, фільм “Захар Беркут” за перший вікенд в кінотеатрах України переглянули майже 150 тисяч глядачів, а бокс-офіс склав більше 13,2 млн грн.

“Захар Беркут” стартував у прокаті 10 жовтня 2019 року.

Зйомки фільму пройшли влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.

У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко).

Виробництво: Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор фільму в Україні: Ukrainian Film Distribution.

Проєкт стрічки “Захар Беркут” став одним з переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром близько 30 млн грн.