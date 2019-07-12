Франківському драмтеатру потрібно 70 мільйонів на ремонт

Франківському драмтеатру потрібно 70 мільйонів на ремонт

Укрінформ
Івано-Франківський національний драмтеатр імені Івана Франка потребує 70 млн грн на ремонт звуку, освітлення та механізмів сцени.
Про це під час виїзного засідання сесії Івано-Франківської обласної ради у Коломиї поінформував директор Івано-Франківського драмтеатру, народний артист України Ростислав Держипільський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нині у нас застаріле та відсутнє і освітлення, і звукова апаратура, і механізми сцени. …Звук кілька років відсутній, і ми постійно орендуємо цю систему. Механізми сцени знаходяться в аварійному стані. Лише на це все потрібно біля 70 млн грн», - наголосив Держипільський.

За його словами, також у будівлі театру протікає дах і часткові ремонти вже не допомагають. До числа першочергових потреб директор Івано-Франківського драмтеатру додав ремонт вентиляційної системи і опалення.

«У нас роками взимку холодно, влітку – гаряче», - зауважив Держипільський.

Він стверджує, що загалом у театру понад 50 пунктів невирішених питань. На вирішення найбільш нагальних, за його підрахунками, необхідно близько 100 млн грн.

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Відомо, що на виїзному засіданні сесії Івано-Франківської обласної ради депутати планують розглянути 16 питань у порядку денному. Основну увагу обласна рада вирішила звернути на здобутки, проблеми і перспективи театрального та музичного мистецтв і музейної справи на Івано-Франківщині. Усі запити будуть розглянуті на профільних комісіях обласної ради і враховані при перегляді обласного бюджету та його формуванні на наступний рік.

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