Франківському драмтеатру потрібно 70 мільйонів на ремонт

«Нині у нас застаріле та відсутнє і освітлення, і звукова апаратура, і механізми сцени. …Звук кілька років відсутній, і ми постійно орендуємо цю систему. Механізми сцени знаходяться в аварійному стані. Лише на це все потрібно біля 70 млн грн», - наголосив Держипільський.

За його словами, також у будівлі театру протікає дах і часткові ремонти вже не допомагають. До числа першочергових потреб директор Івано-Франківського драмтеатру додав ремонт вентиляційної системи і опалення.

«У нас роками взимку холодно, влітку – гаряче», - зауважив Держипільський.

Він стверджує, що загалом у театру понад 50 пунктів невирішених питань. На вирішення найбільш нагальних, за його підрахунками, необхідно близько 100 млн грн.

Відомо, що на виїзному засіданні сесії Івано-Франківської обласної ради депутати планують розглянути 16 питань у порядку денному. Основну увагу обласна рада вирішила звернути на здобутки, проблеми і перспективи театрального та музичного мистецтв і музейної справи на Івано-Франківщині. Усі запити будуть розглянуті на профільних комісіях обласної ради і враховані при перегляді обласного бюджету та його формуванні на наступний рік.