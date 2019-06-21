Український режисер Лодигін став членом Європейської кіноакадемії

Український режисер, сценарист, радіоведучий та засновник радіо "Аристократи" Ярослав Лодигін набув статусу академіка Європейської кіноакадемії.

Про це повідомляє Держкіно у Facebook.

"Лодигін став 41-им українським кінематографістом в рядах європейських кіноакадеміків", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, свою режисерську кар’єру Лодигін розпочав з екранізації культового роману Сергія Жадана «Ворошиловград», що вийшла в національний прокат з назвою "Дике Поле" у 2018-му році. Світова прем’єра картини відбулася у конкурсній програмі Талліннського міжнародного кінофестивалю, що є одним із найпрестижніших кінофестивалів світу.

Фото: Анна Лисун, hmarochos