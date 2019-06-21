Український режисер Лодигін став членом Європейської кіноакадемії

Український режисер Лодигін став членом Європейської кіноакадемії

Укрінформ
Український режисер, сценарист, радіоведучий та засновник радіо "Аристократи" Ярослав Лодигін набув статусу академіка Європейської кіноакадемії.

Про це повідомляє Держкіно у Facebook.

"Лодигін став 41-им українським кінематографістом в рядах європейських кіноакадеміків", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, свою режисерську кар’єру Лодигін розпочав з екранізації культового роману Сергія Жадана «Ворошиловград», що вийшла в національний прокат з назвою "Дике Поле" у 2018-му році. Світова прем’єра картини відбулася у конкурсній програмі Талліннського міжнародного кінофестивалю, що є одним із найпрестижніших кінофестивалів світу.

Фото: Анна Лисун, hmarochos

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