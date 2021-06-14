Столтенберг: НАТО посилило оборону після спроби анексії Криму – це сигнал Росії

Союзники по НАТО після спроби незаконної анексії Росією Криму 2014 року значно посилили оборонні спроможності, повітряне патрулювання та військово-морську присутність, аби агресія Росії, з якою стикнулися Грузія й Україна, не повторилася щодо будь-якої країни-члена Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Брюссельському форумі в межах Фонду Маршалла, який сьогодні повністю присвячений саміту НАТО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачимо агресивну поведінку Росії, і це тенденція, яку ми спостерігаємо вже протягом багатьох років. Відповідь НАТО була твердою – після (спроби - ред.) незаконної анексії Криму ми здійснили найбільше посилення нашої колективної оборони протягом покоління… Це сильне послання Росії, що ми готові оборонити та захистити наш Альянс. Не провокувати конфлікт, а запобігти йому, зберегти мир, уникнути будь-чого на кшталт дій проти України або Грузії, які ми бачили, щоб це ніколи не трапилося із союзниками по НАТО» - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО значно зміцнило присутність у Чорному морі й надалі робитиме це за програмою розвитку «НАТО 2030».

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«Ми збільшили присутність у Чорному морі. Три прибережні країни у цьому регіоні є членами НАТО – Туреччина, Болгарія і Румунія. Ми посилили повітряне та морське патрулювання, проводимо більше навчань. Концепція "НАТО 2030" – про те, як ми можемо краще інвестувати в оборонні дії, включаючи Чорноморський регіон. Ми також маємо важливих партнерів у цьому регіоні - Грузію й Україну, нарощуємо співробітництво з ними, включаючи допомогу Україні у розвитку військово-морських спроможностей. Ми також працюємо з Грузією у питаннях безпеки на Чорному морі», - сказав генсек.

Як повідомлялося, Бухарестський саміт Альянсу у 2008 році прийняв рішення, що Україна і Грузія будуть у майбутньому членами НАТО, і кроком до цього має бути виконання ПДЧ. Перед самітом НАТО, який відбувається сьогодні у Брюсселі, Україна і Грузія порушували питання щодо можливості отримання ПДЧ, але союзники по НАТО досі не мають консенсусу з цього питання.