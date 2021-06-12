Американський есмінець увійшов у Чорне море

Ракетний ескадрений міноносець ВМС США класу «Арлі Берк» USS Laboon (DDG 58) увійшов у Чорне море.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Шостого флоту ВМС США.

Як зазначається, міноносець буде взаємодіяти з союзниками та партнерами по НАТО задля гарантування безпеки у Чорному морі в межах операції Atlantic Resolve. Це п'ятий корабель ВМС США, що зайшов у Чорне море упродовж 2021 року.

"Країни-члени НАТО та країни-партнери спільно забезпечують безпеку, стабільність Чорноморського регіону, розбудовуючи потенціал партнерів для підвищення ефективності та сумісності", - заявляє Шостий флот США.

Як повідомляє Радіо Свобода, у Чорне море готується ввійти есмінець ВМС Великої Британї «Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ»), повідомили 10 червня британські ВМС. За повідомленнями, на цей час цей корабель стоїть на якорі в Стамбулі.

Також у цей час у Стамбулі стоїть фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн». І, за повідомленнями в інтернеті, які на цей час не підтверджені офіційно, цей корабель також має в планах прибуття в Чорне море.

Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa