Військово-морські хитрощі в Чорному морі, або Катер «Гамільтон» - озброєний, але не воєнний

Це створює для Росії подвійні проблеми, між тим, як обидва потужних есмінці США продовжують стояти напоготові в Егейському морі

На тлі повідомлень про те, що найбільша в історії авіаносна група ВМС Великої Британії за підтримки кораблів НАТО вирушає у піврічний похід до Індо-Тихоокеанського регіону (а це, на секундочку, флагман HMS Queen Elizabeth, два есмінці типу 45, два фрегати типу 23, атомний підводний човен класу Astute, американський есмінець типу Arleigh Burke та голландський фрегат Evertse, два допоміжні корабля, а також вісімнадцять літаків F-35B і це не рахуючи гвинтокрилів, - Ред.), вхід одного патрульного «катера» берегової охорони США «Гамільтон» (USCGC Hamilton) у Чорне море, м’яко кажучи, дещо здивував емоційних українців. «В напрямку Індії така потужна армада суне, а сюди… замість двох обіцяних есмінців один катер пригнали? Це ж смішно», - пишуть користувачі соцмереж.

І це при тому, що градус напруги в Чорноморо-Азовському регіоні все ще дуже високий. Зрештою, як напередодні устиг заявити речник Пентагону Джон Кірбі, ще зарано стверджувати, що російські війська відведені.

Втім, можливо, тут є якісь «підводні камені», якісь нюанси, незрозумілі пересічним українцям?

«Гамільтон» хоч і не несе ударного озброєння, але «Дональд Кук» та «Рузвельт» завжди напоготові

Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХI», капітан 1-го рангу в запасі Павло Лакійчук вважає, що в цьому, скоріше за все, слід шукати певний символізм. «Зовсім недавно американці планували направити в Чорне море два ракетні есмінці – потужні кораблі класу «Арлі Берк» (Arleigh Burke), які можуть самостійно вести бойові дії й, у принципі, становлять серйозну загрозу для РФ у Чорному морі. Це була демонстрація сили», - згадує він.

Але після розмови Байдена з Путіним американці вирішили зробити такий собі жест «доброї волі»: запропонували росіянам деяке послаблення напруги в цьому регіоні, відмовившись відправляти туди «Дональда Кука» та «Рузвельта».

«На сьогодні ці потужні ударні кораблі знаходяться неподалік – в Егейському морі – так би мовити, на всяк випадок. За потреби в будь-який момент вони можуть увійти в Чорне море», - каже пан Лакійчук.

Що стосується безпосередньо «Гамільтона» (USCGC Hamilton WMSL-753), який уже в Чорному морі, то, як наголошує головний редактор порталу BlackSeaNews, керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко, цей не «катер», насправді, а куттер.

«Добрячий такий катер. Повна водотонажність – 4600 т, довжина 127 м, ширина 16 м, висота 43 м, осадка 6,9 м. Озброєння - 57-мм гармата МК 110, 4 кулемети Browning M2, 1 гвинтокрил MH-65C Dolphin MCH… - перераховує експерт, і тут же розмірковує над питанням, чи зайде американський корабель до українських портів, - Питання не пусте: в 2019 році з 52 візитів кораблів НАТО до портів Чорного моря 16 разів були заходи до Одеси. Це, по суті, був максимум, починаючи з 2014 року (кораблі чорноморських країн в цій статистиці не враховуються). А ось у 2020 році – лише 2 із 34, а за чотири місяці 2021 року – 1 такий захід».

Звісно, цей куттер із 57 мм гарматою точно нікого не спровокує, це не ракети «Томагавк», якими озброєні есмінці, однак… «Гамільтон» хоч і без ударного озброєння, але за нинішніх обставин він є дипломатичною силою», - доповнює Павло Лакійчук.

Берегова охорона США не відноситься до військово-морських сил, це – окремий вид збройних сил, який призначений для забезпечення безпеки портів, морських комунікацій, районів прибережного плавання.

«Таким чином американці, посилаючи в акваторію Чорного моря не ракетні есмінці, а саме корабель берегової охорони, дали росіянам чіткий посил, що вони не мають воєнних намірів, – каже капітан 1-го рангу запасу. – Водночас я не бачу якоїсь зради в тому, що зайшов «Гамільтон», а не «Дональд Кук» і «Рузвельт». Сполучені Штати діють послідовно. Це такий красивий дипломатичний крок, який показує, що вони готові захищати своїх партнерів і союзників по НАТО, а також дати гідну відсіч у випадку нападу. Це вже, якщо хочете, подвійний натяк росіянам»

США зробили неординарний крок, на який РФ буде важко відповісти

Загальновідомо, коментує експерт з морського права, юрист-міжнародник Борис Бабін, що ключовою фобією РФ на Чорному морі є питання проток, через які в акваторію можуть пройти військово-морські сили певної третьої держави. Після цього, іронізує він, Чорноморський флот може традиційно самозатопитися, щоб «не дістатися ворогу».

«Коли наразі у Чорне море зайшов корабель Берегової охорони США «Гамільтон» із доволі скромними габаритами та озброєннями, РФ терміново «випустила з клітки» цілий ракетний крейсер «Москва». Добра самооцінка реальних потужностей, до речі», - продовжує в тому ж тоні Бабін. А також акцентує на тому, як роспропаганда, між тим, почала цитувати «офіцерів із посмішкою», які розповідають, що нібито проходження через Босфор прикордонників (таких, як «Гамільтон») було врегулювано Конвенцією Монтре 1936 року про протоки: «Вони кажуть, що «для признания корабля военным достаточно наличия офицера-командира и военного экипажа, и нет никакой разницы, офицер это ВМС или береговой охраны». Але все це брехня».

Борис Бабін наголошує, що в Конвенції Монтре йдеться виключно про військові кораблі («vessels of war» - ст. 13 та інші), а у додатках наводяться їх переліки. «Прикордонників у тих переліках нема. Вони традиційно визначаються у морському праві як судна, що виконують поліцейські, правоохоронні, а не військові функції», - звертає увагу юрист.

Конвенція ООН про відкрите море 1958 року визначає у ст. 8 бойовий корабель («warship») як корабель, що належить саме до військово-морських сил («naval forces»), носить ознаки військового корабля відповідної держави, перебуває під командуванням офіцера, призначеного урядом та чиє прізвище є у списку офіцерів ВМС («Navy List»). «Берегова охорона США не є частиною ВМС США та підпорядковується ВМС США лише за умови оголошення у США стану війни. Чого наразі нема. Отже, «Гамільтон» корабель не військовий, а правоохоронний. Такий собі «морський поліцейський», - каже пан Бабін.

За його словами, РФ дуже добре має знати всі ці тонкощі, так як вона нещодавно програла щодо «Керченського інциденту» в Гамбурзі Міжнародний трибунал з морського права. «Програла насамперед тому, що катери наших ВМС були захоплені у 2018 році саме суднами «прикордонної служби ФСБ РФ», а не кораблями Чорноморського флоту. Трибуналу це дозволило кваліфікувати ситуацію як не військову, а як «каральну» операцію. Це було важливо для юрисдикції», - підкреслив експерт з морського права.

Отже, направивши корабель Берегової охорони в Чорне море, США зробили неординарний крок і в юридичному, і в політичному, зрештою, і в безпековому вимірі, на який росіянам буде важко чимось відповісти. Скоріш за все, ми побачимо істерію заяв з боку РФ...

«Безумовно, ніхто крім України не захищатиме Україну. Це аксіома. Але присутність таких кораблів є вагомою підтримкою нашої держави, вони, певною мірою, є фактором стримування агресора й, звісно, вони можуть бути присутні не лише в Одесі, але й в Херсоні, Новій-Каховці, Ізмаїлі чи навіть в Запоріжжі. Габарити «Гамільтона», здається, дозволяють проходження шлюзів дніпровського каскаду. Якщо цей корабель дійсно зайде в українські порти, то це стане важливим форматом подальшого співробітництва», - підсумував Борис Бабін.

Мирослав Ліскович. Київ