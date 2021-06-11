Туреччина візьме участь у саміті Кримської платформи

Туреччина візьме участь в саміті Кримської платформи в Києві. Нині країна визначається з рівнем представленості на саміті.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час відкриття Міжнародного інвестиційного форуму "Південна стратегія розвитку" в Херсоні, повідомив у коментарі Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко.

Зокрема, Джапарова назвала дві категорії держав, які візьмуть участь у саміті Кримської платформи.

Перша значна група держав – перші особи яких, Президенти або Прем’єр-міністри, офіційною нотою підтвердили свою присутність.

До другої групи держав входять ті, які засвідчили свою готовність взяти участь у саміті. На цей момент керівництво цих держав визначає рівень представленості. Україна очікує підтвердження участі або від перших, або від других осіб держав. До цієї групи країн належить і Туреччина, вказала перша заступниця міністра.

Джапарова наголосила, що Туреччина займає чітку позицію на підтримку територіальної цілісності України, невизнання окупації Росією Криму та засудження порушення прав людини в Криму.

“У спільній декларації за підсумками дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, підписаній Президентами двох країн 10 квітня цього року, наші турецькі друзі чітко підтримали створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією”, - наголосила вона.

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Заступниця міністра підсумувала, що “на сьогодні підстав говорити про неучасть Туреччини у саміті Кримської платформи немає”.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму та зрештою деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований на 23 серпня в Києві. Триває підготовча робота в цьому напрямі.