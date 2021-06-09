Україна запросила Меркель на саміт «Кримської платформи»

Україна запросила федерального канцлера ФРН Ангелу Меркель на саміт «Кримської платформи» в серпні.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Берліні з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

“Я вдячній Німеччині за те, що ця ініціатива підтримується і що підтримана ідея проведення саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в Україні. Ми чекатимемо на канцлера Німеччині на цьому заході, їй надіслано запрошення”, - повідомив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що через нові міжнародні проблеми тема Криму “стає все далі нижче в списку міжнародного порядку денного”, саме тому Україна виступила з ініціативою "Кримської платформи".

“Ми вважаємо, що Крим — це питання, яке заслуговує на найвищу увагу, тому що Німеччина завжди послідовно виступала на захист міжнародного права і прав людини, а важко собі зараз уявити в Європі місце, де міжнародне право і права людини порушуються гірше ніж коли-небудь після завершення Другої світової війни”, - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Маас у середу поінформував, що Німеччина підтримує українську ініціативу з деокупації Криму "Кримська платформа" та проведення відповідного саміту у серпні у Києві.

Перший саміт міжнародної "Кримської платформи" запланований на 23 серпня в Києві. Триває підготовча робота в цьому напрямі.