Росія є стороною конфлікту на сході України – Маас

Російська Федерація є стороною збройного конфлікту на сході України, і вона має проявити кращу політичну волю задля досягнення мирного врегулювання.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив у середу міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час спільної пресконференції у Берліні з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Нам потрібна політична воля у таких важливих питаннях як стабілізація режиму тиші. Для цього, передусім, Москва має використати свій вплив на сході України. Москва є стороною цього конфлікту. І ми маємо очікування щодо такої позиції Москви», - заявив він.

Як зазначив німецький міністр, наразі потрібно проявити конструктивний підхід на переговорах у Нормандському форматі. У рамках мирного врегулювання важливим є продемонструвати відчутний прогрес у безпековій та гуманітарній сферах, розведенні військ, розмінуванні, обміну утримуваними особами, імплементації так званої «формули Штайнмаєра».

За словами Мааса, Німеччина занепокоєна ситуацією з безпекою на сході України, яка залишається незадовільною в останні місяці.

Крім того, німецький міністр нагадав про масштабне накопичення Росією військ весною на кордоні з Україною. За його словами, Україна «відреагувала дуже розважливо і її дії були спрямовані на деескалацію». «Був обраний абсолютно правильний шлях для того, щоб цю ситуацію якось вирішити», - додав він.

Маас підтримав також звернення Києва в ОБСЄ щодо цього питання та запевнив у підтримці України з боку Німеччини, але також ЄС та НАТО та «Великої сімки».

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебував 8-9 червня з робочим візитом у Німеччині. У рамках візиту міністр провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом та двосторонні зустрічі із керівництвом парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнесових кіл Німеччини.