Поняття «корінні народи» закріплене в Конституції ще 25 років тому - Резніков

Заяви про те, що законопроєкт про корінні народи України веде до дискримінації, позбавлені здорового глузду і є маніпулятивними.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в коментарі Укрінформу.

"Поняття "корінні народи" було закріплено у Конституції України 28 червня 1996 року. Рівно 25 років тому. У статтях 11, 92 та 119 Конституції ще чверть століття тому було зафіксовано, що поняття "корінні народи" та "національні меншини" не є тотожними. При цьому статтею 92 прямо передбачено, що права корінних народів і національних меншин визначаються виключно законами України", - сказав він, додавши, що внесення цього законопроєкту повністю відповідає Конституції.

У Росії, за словами Резнікова, схожий закон ухвалили ще в 1999 році.

"Було ухвалено федеральний закон "Про гарантії прав корінних малочисельних народів Російської Федерації", а наступного року затверджено перелік цих народів, який наразі включає 47 назв. Тобто поняття корінного народу у російському законодавстві присутнє понад 20 років, але у цьому переліку немає не тільки українців, білорусів, татар чи якутів, але й самих росіян. І російська влада не вважає свій закон дискримінаційним чи таким, що "ділить на сорти". Навпаки – це подається як політика забезпечення прав та інтересів, які потребують особливого захисту держави", - сказав Резніков.

Він нагадав, що Україна в 2014 році постановою ВР підтримала Декларацію ООН про права корінних народів, і роз'яснив, у чому різниця між корінними народами та національними меншинами.

"Корінним народом вважається етнічна спільнота, яка складає меншість у структурі населення країни, тісно пов’язана своїм походженням з певною територією і головне - на відміну від національної меншини немає етнічно спорідненого державного утворення. Тобто немає власної держави", - пояснив Резніков.

"Скажімо, немає іншої держави, крім України, яка повинна опікуватися збереженням та розвитком кримськотатарської мови. Тому кримські татари, караїми і кримчаки – це корінні народи, а, скажімо, шведи, серби чи калмики, які живуть на території України кілька століть, це національні меншини", - додав він.

За словами віцепрем'єра, в Україні проживають представники понад 100 різних національностей, і всі вони мають свої національні держави.

"А своїми заявами найвищі посадові особи Російської Федерації фактично підставили під сумнів, що у етнічних росіян є своя держава. З їхніх слів виходить, що Росія не є такою державою. Я глибоко стурбований такою позицією, адже це створює небезпеку порушення прав та нехтування законними інтересами етнічних росіян у Росії. Це кричущий прецедент, на який має відреагувати міжнародна спільнота", - наголосив Резніков.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України. Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Пізніше Володимир Путінназвав «абсолютно неприйнятним» і «таким, що не відповідає міжнародному праву» український законопроєкт про корінні народи, порівнявши його з «теорією і практикою нацистської Німеччини».

У свою чергу, в коментарі Укрінформу очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації, а не маніпуляціями стосовно українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву.