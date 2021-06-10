Окупанти у Криму з політичних мотивів переслідують 131 особу – представник омбудсмена

На території окупованого Криму з політичних мотивів переслідується 131 людина.

Про це представник омбудсмена з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Ірина Верігіна повідомила на нараді з послом Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Клодом Вільдом, дипломатичними представниками Посольства Великої Британії в Україні, повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс омбудсмена.

«Так, за політичними мотивами на території окупованого півострова переслідується 131 людина, 113 перебувають у місцях несвободи, більшість яких на території РФ, чим порушуються норми міжнародного права, зокрема IV Женевської конвенції. На даний час 209 дітей на півострові залишилось без належного батьківського піклування”, - заявила Верігіна.

За її словами, ситуація ускладнюється відсутністю незалежних спостерігачів та моніторингових механізмів на території окупованого півострова.

“Окупант відмовляє у доступі до Криму незалежним міжнародним наглядовим місіям. Окупаційна влада відмовляється надати доступ уповноваженому (Верховної Ради з прав людини - ред.) до громадян України, які утримуються в місцях несвободи на території АР Крим, що вказує на наявність порушень прав людини», - зазначила представник омбудсмена.

На зустрічі обговорювалися питання утисків прав і свобод жителів АРК окупаційною владою, обмеження у праві пересування територією України, насильницької паспортизації населення, питання мілітаризації тимчасово окупованого півострова, незаконного призову до окупаційних збройних сил, переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу.

За словами Верігіної, значна частина цих порушень належним чином не висвітлена і не задокументована через складність доступу на окуповані території правозахисників і ЗМІ.